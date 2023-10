Pafundi chiamato dall’Italia U19: con lui saranno sette i nazionali “udinesi”

UDINE. Dentro Simone Pafundi, convocato dalla Under 19 dopo avere smaltito il principio di pubalgia che lo aveva lasciato a casa nella prima tornata settembrina di convocazioni, e fuori l’infortunato Vivaldo Semedo, impossibilitato a rispondere alla chiamata della U18 portoghese per la distorsione al ginocchio.

Ecco la principale novità relativa ai nazionali dell’Udinese, ai sette bianconeri che hanno già lasciato il Friuli per rispondere alle chiamate delle rispettive rappresentative che saranno impegnate sul fronte delle qualificazioni ai prossimi campionati Europei, e anche su quello delle prime partite di qualificazione per l’Europeo under 21 che si giocherà nel 2025.

Pafundi, invece, sarà l’unico che non avrà una posta in palio nel doppio appuntamento amichevole della U19 con i pari età della Serbia, le due sfide in programma mercoledì 11 a Gornji Milanovac, e sabato 14 al centro federale serbo di Stara Pazova, che serviranno al tecnico Bernardo Corradi per preparare la prima fase di qualificazione all’Europeo di categoria di cui gli azzurrini sono i campioni in carica.

Detta la novità, le altre convocazioni riguardano gli stessi bianconeri chiamati a metà settembre, con i nomi di Festy Ebosele, Lazar Samardzic, Jaka Bijol, Sandi Lovric, Thoams Kristensen e Antonio Tikvic, tutti nomi a cui Andrea Sottil dovrà rinunciare fino a metà della prossima settimana.

Tra questi, il primo a essere impegnato sarà Ebosele, visto che la “sua” Irlanda ospiterà la Grecia venerdì 13, e poi renderà visita a Gibilterra lunedì 16. Gli sloveni Bijol e Lovric affronteranno la Finlandia in casa il 14, e poi voleranno a Belfast per sfidare l’Irlanda del Nord martedì 17. Sono le stesse date in cui giocherà la Serbia di Samardzic, di scena prima contro l’Ungheria a Budapest e poi nell'atteso derby col Montenegro che si disputerà a Belgrado.

Passando ai due under, il danese Kristensen sarà impegnato martedì 17 ottobre con la Repubblica Ceca, mentre la Croazia di Tikvic se la vedrà con la Grecia il 13 e la Bielorussia il 17.