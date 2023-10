Udinese, Sottil resta: 4 partite per gioco e punti

In sella. Per almeno un mese? Non è tempo di ultimatum per Andrea Sottil, neppure dopo due pareggi tutto sommato deludenti, sia in termini di apporto alla classifica – piuttosto povera – dell’Udinese, sia sotto il profilo del gioco, considerando che contro il Genoa il 2-2 è maturato soltanto nei minuti di recupero, grazie alla “zuccata” di un avversario che ha infilato la propria porta, mentre lo 0-0 di Empoli è stato perfino rocambolesco.

Se non altro per i due interventi decisivi del Var: il primo per annullare, come da regolamento, il gol realizzato in fuorigioco da Caputo (nella frazione iniziale), il secondo quando l’arbitro Fabbri aveva già assegnato un calcio di rigore, tanto per fargli cambiare idea (nella ripresa). Dopo questi due risultati si può dire che l’Udinese ha centrato – ahinoi – un primato. Non aveva mai mancato l’appuntamento con la vittoria nelle prime otto giornate di campionato.

E partiamo proprio dall’analisi del dato per sottolineare le parole dello stesso Sottil. «Noi abbiamo perso con la Juventus nella gara d’esordio, contro la Fiorentina, immeritatamente, e col Napoli. Contro le diretti concorrenti non abbiamo perso, anche se erano quelle le partite nelle quali dovevamo fare gol».

Ma è un “vanto” non aver perso contro Empoli, Salernitana e Cagliari, tre delle squadre che, almeno prima di questo turno di campionato, stavano alle spalle in classifica? In trasferta, tra l’altro. Se non lo fai con le avversarie vulnerabili, il numero delle occasioni sulla carta si riduce in modo netto.

Riflessioni che hanno fatto anche i vertici societari, anche la proprietà, quella che «ha fatto trasparire la propria fiducia», come ha sottolineato, dopo la partita al Castellani, proprio Sottil, interrogato sul futuro, sulle sensazioni di una stagione vissuta sul filo del rasoio. Anzi, di un possibile esonero.

Sarà così anche per il prossimo mese: dopo la sosta l’Udinese incrocerà prima il Lecce e poi il Monza, quindi, dopo la “scocciatura” della Coppa Italia con il Cagliari, ecco il Milan e l’Atalanta.

Quattro partite per vincere e fare punti. Una proiezione? Più di 5, 7 sarebbe meglio. Gino Pozzo con il quale Sottil si è confrontato a più riprese nelle ultime settimane, non ha parlato di punti, che alla fin fine, però conteranno gioco forza quando tirerà una linea il prossimo 12 novembre. Vorrebbe vedere però dei progressi dal punto di vista dei meccanismi di gioco, una crescita nella condizione fisica e il recupero di qualche infortunato per fare i conti in vista del mercato di gennaio. Sottil resta per questo.

