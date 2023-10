Gesteco, arriva il primo successo

Non si fa attendere, il primo successo delle Eagles. Arriva a Orzinuovi, al termine di una gara condotta a lungo dalla squadra ospite. Con autorità, col cinismo che ha quindi permesso ai ducali di replicare colpo su colpo ai tentativi di rimonta dei lombardi. Finisce 68-73: finisce con un Miani da applausi.

E con la consapevolezza, per i friulani, di aver compiuto un passo importante. Non solo in classifica, grazie allo scontro diretto vinto, ma anche sul piano del gioco, corale, voluto da coach Pillastrini. Ne sono un marchio lampante i cinque elementi gialloblù finiti sul referto in doppia cifra.

Eppure, sono bagnate le polveri della Gesteco in avvio, complice forse l’umidità di un PalaBertocchi in tenuta estiva. Da fuori, i ragazzi di Cividale sparano senza freno, ma a salve, laddove invece Bertini, mvp mercoledì a Trieste, si vede subito, preciso. Insieme a lui Zugno, a segno dai 6,75mt per l’8-6 Orzinuovi.

Sul fronte opposto, Rota e compagni scheggiano più volte il ferro, creando così un cacofonico, martellante “sdeng” che invece è musica per le orecchie degli uomini di coach Zanchi.

Da sotto, intanto, il suono è ancor più soffocato, col lungo di casa Brown a infilare una, poi due stoppate agli interpreti ducali avventuratisi da quelle parti. Entra Mayfield, la new entry Agribertocchi: fa cinque punti e spedisce gli orceani a +6 (20-14).

Venuta a patti col momentaccio dalla distanza, Cividale arma i suoi esterni con dell’artiglieria a corto raggio: Bartoli realizza in taglio; Isotta tiene lì i suoi con un bell’ingresso in solitaria, alla Speedy Gonzalez. Andale! Suona quindi la carica Rota. Stavolta sì, la sua bomba produce il parziale -1 (23-22).

Lo imita Bartoli, sorpasso e inerzia ora in favore della squadra ospite. Che, a mente lucida, galvanizzata, si fa ancora sotto, guarda un po’ sempre dall’arco, sempre col suo capitano. E con Mastellari. Dall’ex di giornata al sosia Miani, pure lui on fire in questa decisiva risalita di marca friulana.

Grazie ai suoi colpi, la Ueb tenta la mini-fuga. La serata, però, è ancora lunga. Anche perché, mentre Bartoli scippa il pallone del +14, Brown schiaccia sul parquet un pallone che sa di rimonta. Che gasa tutto l’ambiente. Cala il bottino ospite, Mayfield, subito trascinatore, firma il -4, poi l’assist del -2. Redivo aggiusta, -1.

Finale thriller: rimessa biancoblù, piede sulla linea, palla persa. Sfuma l’azione del pari, il countdown verso il gong scandito dai liberi di Redivo e Rota.