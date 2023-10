Udinese, la classifica piange: meno 14 punti rispetto a un anno fa

UDINE. Meno 14 punti. Ma non c’è solo il dato numerico riferito al confronto con le prime otto giornate dello scorso campionato a fotografare il momento negativo dell’Udinese, alle prese con una sosta che stavolta, rispetto a un anno fa sarà fatta di riflessioni (anche societarie), di tentativi di recupero di giocatori finiti in infermeria, di meccanismi di gioco smarriti nell’arco di dodici mesi, complici anche alcune cessioni alle quali non sono stati associati degli acquisti convincenti. Una vera e propria stranezza in casa Udinese, da sempre abituata a sostituire pedina per pedina i propri gioielli ceduti al miglior offerente.

La classifica

Erano 19 i punti dei bianconeri la sera del 3 ottobre 2022, frutto di sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Era la sera della vittoria sul Verona, arrivata in rimonta con il gol di Beto su assist (bellissimo) di Deulofeu e il sorpasso di testa di Bijol pescato dal sinistro di Samardzic. Da quel momento, bisogna dire tutta la verità, l’Udinese cominciò la propria flessione, ma intanto regalò momenti di gloria ai tifosi, per due settimane terzi in graduatoria dietro a Napoli ed Atalanta.

Ora la squadra di Sottil è quart’ultima, 5 punti frutto di altrettanti pareggi in otto giornate. Numeri che preoccupano non poco, anche se bisogna notare, in chiave salvezza, che oltre alle ultime due, Cremonese e Sampdoria, nella scorsa stagione retrocesse lo Spezia che aveva la bellezza di 8 punti al momento della seconda sosta di campionato.

I protagonisti

Interessante poi analizzare la chiave tattica. L’Udinese continua a proporre lo stesso 3-5-2 con sei pedine di quella che poteva essere considerato l’undici base ancora a disposizione del tecnico di Venaria Reale. Un altro, poi, il “Tucu” Pereyra è ancora in rosa, ma in fase di “ricondizionamento” fisico dopo un’estate passata senza allenarsi da parametro zero, prima di un rinnovo annuale con il club bianconero.

Infine Deulofeu, il grande assente, un punto di domanda dallo scorso novembre quando si infortunò a Napoli per poi operarsi al ginocchio destro a febbraio dopo un tentativo di recupero. Dallo scacchiere del passato mancano quindi Becao (venduto al Fenerbahçe), Udogie (passato al Tottenham) e Beto (ceduto negli ultimi giorni di mercato all’Everton). In soldoni da quella formazione bisogna cancellare Pereyra esterno destro, dove giocava divinamente all’inizio della scorsa stagione, Becao, Udogie, Deulofeu e Beto; al loro posto Ebosele, solo un apprendista un anno fa, il giovane Kristensen, l’enigmatico Kamara, Thauvin ancora a secco di gol e Lucca, preso per farsi le ossa, ma ormai titolare viste le assenze di Davis, Brenner e lo stato di forma di Success. Recuperare questi tre sarebbe un passo in avanti.