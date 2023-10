L’Apu torna nella fatal Verona: c’è un conto in sospeso con la Tezenis

UDINE. È un turno infrasettimanale carico di significati per l’Apu Old Wild West, che oggi (mercoledì 11 ottobre) torna nella fatal Verona un anno e mezzo dopo l’infausta finale play-off che fece evaporare il sogno promozione al termine di una stagione dominata.

Ad attenderla c’è una Tezenis carica di rabbia, oltre che di ex, dato che domenica ha perso in malo modo in casa contro Cento. Il calendario ha tracciato un avvio da salto in alto per Udine, visto che il livello dell’asticella viene ritoccato ancora con crescente difficoltà.

A coach Vertemati di prendersi una rivincita su Verona interessa ben poco («io un anno e mezzo fa non c’ero, ero in Germania» ha detto ai microfoni dopo la gara con l’Assigeco), semmai è importante vedere come sarà l’impatto dei bianconeri contro una squadra con le stesse ambizioni di vertice. Siamo infatti in una fase di costruzione, e in questo senso l’Apu sembra più a buon punto degli scaligeri, che hanno lasciato intravedere zone d’ombra sia in Supercoppa che nelle prime due giornate di campionato.

Lo staff tecnico udinese logicamente non si fida di una Verona altalenante e per voce dell’assistant coach Giorgio Gerosa invita tutti alla massima attenzione: «Ci troviamo davanti una squadra ben costruita e con un gran allenatore. La sconfitta che hanno subito domenica in casa contro Cento li porterà ad essere ancora più aggressivi del solito».

Le prime due giornate hanno evidenziato una Tezenis in difficoltà soprattutto nel reparto esterni, dato che i principali realizzatori sono due lunghi: il grande ex Ethan Esposito (15 punti di media) e il pivot americano Kamari Murphy (14.5).

All’esordio, a Cividale, sono arrivati i due punti grazie alla difesa, ma gli 80 punti subiti da Cento non sono roba da squadra di Ramagli. Udine arriva con un Gaspardo finalmente a pieni giri, mentre Clark dovrebbe avere qualche goccia di benzina in più nel motore rispetto a domenica. All’Agsm Forum sarà battaglia, con l’Apu che vuol regalarsi un mercoledì da leoni.