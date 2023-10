Gesteco, ascolta Mian: «Mettiamo punti in cascina»

CIVIDALE. Al PalaGesteco c’è Chiusi. E la mente, in casa Ueb, torna a quel match di fine dicembre, gara decisa da una tripla, allo scadere, trovata di tabella dagli ospiti. A quasi un anno dal ko che escluse Cividale dalla Coppa Italia, sul medesimo palcoscenico di quel clamoroso fattaccio, riecco la sfida tra le due squadre già all’epoca arcigne avversarie.

Squadre cambiate rispetto alla scorsa annata: a Chiusi, non c’è più Bolpin, autore del canestro vittoria ospite nella passata stagione; fronte Eagles, troviamo un gruppo in cerca di nuove, immediate conferme dopo il bel successo ottenuto domenica in quel di Orzinuovi.

«Abbiamo vinto una partita importante in trasferta – il commento di coach Stefano Pillastrini alla vigilia della sfida a Chiusi – ma ora ci attende subito un altro impegno, a distanza ravvicinata. È ovvio che dobbiamo abituarci a questo ritmo perché questo campionato prevede diversi turni infrasettimanali in più rispetto a quelli a cui siamo abituati».

Da qui la rotta indicata dal tecnico per uscire indenni dai filotti posti lungo questa regular season: «Dovremo arrivarci pronti, dovremo crescere. Per noi, ogni volta che giochiamo o ci alleniamo è un’occasione per fare esperienza».

A sfidare i suoi ragazzi, in questo terzo turno di Girone Rosso, una compagine ancora a secco di punti in classifica ma reduce da prestazioni di livello contro armate del calibro di Bologna e Trieste. «Ci attende un avversario tosto che nelle prime due partite ha combattuto alla pari con delle squadre forti. Sarà una partita molto impegnativa».

Tutti presenti gli elementi ducali. Tra loro, il friulano Gabriele Miani: «Chiusi arriverà qua molto agguerrita, dato lo 0-2 iniziale in classifica. Noi dobbiamo pensare solo a mettere da parte più punti possibili fin da subito, perché siamo in un girone dove ogni partita sarà una battaglia».

Palla a due ore 20, diretta del match su LNP Pass. Differita dalle 22 su Telefriuli.