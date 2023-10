La Gesteco è un’orchestra, Chiusi si deve arrendere

CIVIDALE. La Gesteco si sblocca anche in casa. E con che partita: una gara condotta in lungo e in largo dai padroni di casa, trascinati sì da un Redivo stellare (23 punti e 5 assist) ma guidati, in panchina, da un tecnico, coach Pillastrini, a cui l’ampiezza di questa Ueb sta andando sempre più a genio.

È stato infatti un successo corale, quello dei gialloblù. Protagonisti, allora, Miani, neo-ventitreenne, capitan Rota. E tutti gli altri via discorrendo. 82-58 il punteggio finale.

«Tanti auguri Gabry Miani»: così inizia la serata delle Eagles con Chiusi. Il festeggiato del giorno – assieme al team manager Stefano Vit, pure lui di un anno più vecchio – ringrazia la “marea gialla” per poi accomodarsi in panchina.

In campo, c’è chi è pronto a imbastire un banchetto, l’obiettivo fare la festa. Ma alla San Giobbe, da subito. Pronti via, quindi, e Redivo dà il via alle danze: tripla per lui senza invito, difesa forte sul fronte opposto, da parte sua e dei compagni.

Bimane Berti: l’Air BnB del PalaGesteco apre le sue porte e anche i tifosi ritardatari si accomodano sugli spalti. Giusto in tempo per godersi l’and one di capitan Rota.

Chiusi? In realtà dà l’impressione di volersi aggregare al party: accorcia e pareggia con Tilghman, da fuori. Con Possamai, poco dopo, sorpassa, 12-14. Poco male, perché Redivo ha un regalo in pronta consegna: boom, bomba ed ecco il +1.

La gara si accende, Chiusi alza il muro, resta lì, sulla porta, a far capolino con Jerkovic e con Martini. Redivo e Rota allora indossano le vesti dei bodyguard. L’argentino mostra l’uscita (24-20); il capitano ducale tenta di buttar fuori gli ospiti dalla partita: sue le due perle, dall’arco, del momentaneo +6.

No-look Redivo: si gira pure uno steward, +8. Chiusi ritorna? Miani la schiaccia a canestro. Tutto bene, perciò, all’intervallo. Così come a inizio ripresa: Mastellari segna dai 6,75 mt, poi in entrata. Dell’Agnello si prende canestro e fallo per il +11 di marca gialloblù (44-33).

La San Giobbe, va detto, ci prova: Tilghman firma persino il -4. Ma che fare, con un Redivo così? Tripla, assist per Miani. Tripla era già stato detto? Perché il “gaucho” ne piazza un’altra, quella del 52-40. A far esplodere via Perusini, però, la bimane di Miani, lanciato in orbita dal solito Redivo.

Nell’ultimo quarto, Furin puntella il vantaggio dei suoi. Si viaggia a +19. Ancora Furin, ancora no-look Redivo. È proprio il numero 3 a chiuderla. Ovazione per lui. Esce Miani, standing ovation. E la festa continua.