L’Udinese non riesce a cambiare marcia: squadra a rapporto da Gino Pozzo

UDINE. È arrivato in perfetto orario, ha salutato tutti e poi, esattamente qualche minuto prima che cominciasse l’allenamento, ha chiesto a squadra e staff di radunarsi in circolo attorno a lui, sul campo centrale del Bruseschi.

Così, martedì 10 ottobre, Gino Pozzo ha tenuto a rapporto l’Udinese, alla presenza anche del dt Federico Balzaretti e del collaboratore per lo scouting Paolo Vallone, che lo hanno accompagnato, introducendolo poi alla squadra.

Una volta ottenuta la scontata attenzione dell’intero gruppo, raccolto in silenzio ad ascoltarlo, Gino Pozzo si è rivolto con toni pacati, fermi e decisi, fissando essenzialmente due obiettivi a breve scadenza.

Il primo, dopo una breve analisi della situazione, è l’atteso cambio di marcia che l’Udinese dovrà compiere dalla ripresa del campionato nelle prossime quattro partite con Lecce, Monza, Milan e Atalanta, prima della nuova sosta per le nazionali fissata a metà novembre. Il secondo, invece, ha riguardato l’aspetto psicologico, il più delicato nel frangente caratterizzato dall’attesa della prima vittoria.

E proprio su questo aspetto che Pozzo junior ha usato parole importanti, da una parte rinnovando la propria fiducia nei mezzi e nelle capacità del gruppo, e dall’altra ricordando che la frenesia e l’ansia non sono alleate della determinazione. In poche parole, è stato chiesto al gruppo di lavorare con serenità e dedizione, attenzione e fiducia, ma senza l’ansia da prestazione.

A fine discorso mister Andrea Sottil è stato il primo a ringraziare per le parole, e a salutare, dando poi il via alla seduta di allenamento che “l’architetto” dell’Udinese ha seguito per intero a bordo campo, sempre con Balzaretti e Vallone ai suoi fianchi.

Una seduta che ha visto impegnati tutti i bianconeri disponibili, eccezion fatta i sette nazionali che hanno già lasciato Udine, ovvero gli sloveni Jaka Bijol e Sandi Lovric, il serbo Lazar Samardzic, l’irlandese Festy Ebosele, l’azzurrino U19 Simone Pafundi, e i due under 21, il danese Thomas Kristensen e il croato Antonio Tikvic, oltre agli infortunati. A parte, invece, ha lavorato Hassane Kamara, a cui lo staff tecnico ha prescritto una seduta differenziata di recupero programmata, sulla base dei dati raccolti e quindi delle energie spese in questi primi due mesi di lavoro.

Oltre alle esercitazioni, Gino Pozzo ha rivolto particolare attenzione anche al lavoro di recupero svolto con i lungodegenti, fermandosi a parlare con alcuni di loro. Si fermerà a Udine ancora qualche giorno per seguire i lavori, ma non sarà a Fiume sabato per il test col Rijeka che proprio ieri ha cambiato sede, visto che l’amichevole si giocherà dalle 17 allo stadio Rujevica e non allo storico Kantrida, come comunicato inizialmente.