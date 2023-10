De Marchi: «Il bilancio del 2023 è positivo il prossimo anno punto molto sulle cronometro»

Ad Alessandro De Marchi manca solo un’ultima gara, l’ultimo sforzo di una stagione intensa, prima di staccare con il ciclismo agonistico e prendersi una rigenerante pausa, in vista del 2024. Il Rosso di Buja ha corso ieri al Giro del Veneto, arrivando a 2’19 dal vincitore, il francese Dorian Godon e, in questi giorni, si sta preparando per la Chrono des Nation, a Les Herbiers, in Francia. Poi sarà vacanza.

Alessandro De Marchi, sta per concludersi un 2023 molto intenso e ricco di risultati e di emozioni: quale il bilancio?

«Il bilancio è positivo. Sono riuscito a invertire la rotta, rispetto al 2022, anno nel quale non tutto era andato per il meglio. In squadra ho trovato un ambiente molto sereno e professionale, che mi ha permesso di esprimermi bene. Mi sono sentito apprezzato e sono riuscito a trovare costanza di rendimento, soprattutto nella prima parte della stagione. Al Giro d’Italia abbiamo centrato risultati e piazzamenti di prestigio come squadra e ci sono state diverse opportunità, almeno un paio importanti, nelle quali potevamo anche sperare in qualcosa di alto profilo da mettere in saccoccia».

La seconda parte della stagione?

«Alti e bassi, mi è mancata la costanza e in diverse situazioni non ho avuto la gamba che avrei voluto. Mi sarebbe piaciuto raccogliere qualcosa di più, anche perché io corro sempre con l’idea di essere protagonista e di provare a fare in ogni gara il meglio possibile. Nell’ultimo mese, invece, la stagione del gravel è stata molto positiva. Al di là dei risultati, sono davvero felice ed orgoglioso dell’opportunità che la Federazione e Daniele Pontoni mi hanno dato di provare con questa specialità. È un mondo nuovo ed essere uno dei primi ciclisti professionisti in grado di esplorare il gravel mi permette di acquisire esperienze importanti che confido mi possano essere utili nel prossimo futuro».

Possibile ipotizzare un impegno ancora più ampio di De Marchi nel gravel?

«La strada è e sarà ancora la mia priorità. Per, magari, organizzandosi al meglio, sarà possibile allenarsi con la dovuta attenzione e costanza, prestando attenzione a particolari, per essere ancora più competitivi nell’ottica dei Campionati del Mondo di gravel, nel 2024. L’ambiente mi piace parecchio».

A proposito di 2024, il Giro d’Italia tornerà in Friuli, con la tappa da Mortegliano a Sappada. Obiettivi?

«Non conosco ancora bene il percorso, però se fosse disegnata in un certo modo, chissà? Potrei anche pensare che un arrivo a Sappada possa essere più adatto alle mie caratteristiche, rispetto ai traguardi posti in cima allo Zoncolan o al Lussari. Ovviamente, pensando a Enzo Cainero, lo dico con il massimo rispetto per chi non c’è più e che ha lavorato tantissimo in questo ambito. Diciamo che mi piacerebbe chiudere il cerchio con il Giro d’Italia pensando a vincere una tappa. Se poi sarà nel mio Friuli, con tutto quel che significa correre in mezzo alla mia gente e nella mia terra, sarebbe speciale».

Nel 2024, Giro e poi a cosa punta De Marchi?

«Punterò a fare bene soprattutto nelle varie gare a cronometro: assieme al gravel, diventano un mio pallino. Il campionato italiano a cronometro può essere un obiettivo importante».