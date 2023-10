Un calcio alle critiche: questa Gesteco non vuole smettere di stupire

CIVIDALE. Seconda vittoria in tre gare, con due successi strappati a squadre dirette concorrenti della Ueb nella lotta salvezza.

Quattro punti in cascina, lo sguardo su quelle dietro: l’obiettivo, sulla carta, resta invariato per il club gialloblù quando non siamo che alle prime battute del nuovo campionato di A2. Eppure: eppure la gara giocata dai friulani mercoledì con Chiusi ha già dato un segnale importante ai detrattori raccolti in estate dalla compagine, rinnovata, nonché privata di un secondo straniero, ora in mano a coach Pillastrini.

È vero, la San Giobbe giungeva a Cividale in crisi, incerottata, quasi sconfitta in partenza. Tutto giusto, ma la Gesteco non si è limitata a vincere: ha invece offerto una prestazione che avvalora i punti di forza intravisti, in pre-season, tra le maglie del roster ducale.

A saltare pertanto all’occhio la camaleontica versatilità messa in luce dalle Eagles. Quest’anno, a supporto di capitan Rota, il tifo di fede Ueb può infatti contare sul pieno apporto di nove elementi, tutti in via di pieno inserimento. Ad eccezione del solo Marangon, a cui va concesso il tempo di prendere le misure con la nuova categoria, gli altri Pilla boys, contro Chiusi, hanno trascorso sul parquet almeno 15’ ciascuno.

I più spremuti, Rota, in campo per 31’, e Redivo, 30’. Il nazionale argentino non ha mancato di ripagare la fiducia concessagli con una delle sue performance da fuoriclasse assoluto. «È un fenomeno», ha detto mercoledì sera, post-Chiusi, il numero uno della Gesteco Davide Micalich.

Per poi aggiungere: «Godiamocelo, non capita sempre di avere atleti così bravi che giocano dalle nostre parti». Ma torniamo al gruppo: perché al collettivo si devono i soli 58 punti subiti per mano della San Giobbe, un passivo che rievoca il trend delle aquile formato 2022/23. Nella continuità, allora, Cividale gioca, si diverte. E si allena. Ieri e oggi sessione singola.

Nel pomeriggio di giovedì 12 ottobre, inoltre, la squadra ducale ha ricevuto la visita benaugurante di Mario Boni, vice-presidente dell’asso giocatori (la Giba), mister 20mila punti segnati nei campionati Fip.