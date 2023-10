Old Wild West dopo il ko di Verona: ecco tutti i motivi del passo indietro

UDINE. Un passo indietro per l’Apu a Verona. Niente di cui fasciarsi la testa, ma la prestazione di mercoledì lascia davvero l’amaro in bocca, perché i bianconeri sono stati dominanti per quasi tutto il primo tempo, salvo poi subire il ritorno di fiamma dei veneti e arrendersi nel finale sotto i colpi dell’ex “Lollo” Penna.

Palle perse, fragilità nel pitturato e una minor intensità sono fra le principali cause dello scivolone.

Troppi sprechi

Certi segnali negativi c’erano già stati in occasione delle due partite vinte. Contro Nardò le palle perse furono ben 17, contro l’Assigeco 16, a Verona sono state 15.

Al cospetto di una squadra di un certo spessore, lo spreco è stato pagato a caro prezzo, come ha fatto notare coach Vertemati nel dopo gara: 23 punti realizzati da palle perse avversarie per Verona, solo 9 per Udine.

È questo uno dei dati su cui bisognerà cercare di lavorare, 16 palle perse a partita è una media eccessiva.

Torri pendenti

Anche le difficoltà nel pitturato non sono una novità stagionale. A Trieste erano emerse contro la coppia Reyes-Candussi, domenica sono tornate a galla con Skeens a imperversare e Delia seduto a lungo in panchina.

Non è il caso di far suonare l’allarme rosso, ma il rendimento del pivot è ben al di sotto delle aspettative.

A Verona ha giocato 21 minuti con plus/minus -19, tanti errori al tiro e persino ai liberi in un momento chiave. Udine continua a concedere troppi rimbalzi offensivi e nel finale è stata fatta a fette in area dalle penetrazioni del già citato Penna.

Minor intensità

In alcuni frangenti del secondo tempo si è avuta la netta sensazione che Verona mettesse molta più energia di Udine. Da qui sono nate alcune palle perse, le altre sono state frutto della pressione portata dai gialloblù già prima della metà campo.

Anche questo argomento è stato sviscerato da Vertemati in sala stampa e si spera possa non ripetersi: viaggiando con meno intensità e meno aggressività, l’Apu ha incassato la bellezza di 51 punti in 20’ da una Tezenis che ne aveva realizzati 16 nei primi 18’.