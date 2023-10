Deulofeu non si è ancora rimesso: rischia di saltare l’intera stagione

UDINE. Lo dice un antico proverbio che la pazienza è la virtù dei forti, ma tra l’Udinese e Gerard Deulofeu si potrebbe arrivare a un punto in cui la pazienza potrebbe non bastare più, fissando così un enorme punto interrogativo sul futuro del catalano, anche di quello in bianconero, nonostante il rinnovo da poco firmato fino a giugno 2026.

Perché quell’attesa infinita che sta dilatando il tempo, separando sempre più le previsioni dell’agognato ritorno in campo dalla sua effettiva realizzazione, di fatto sta creando non solo perplessità e dispiacere, ma sta portando anche a riflessioni prettamente manageriali che potrebbero tradursi anche in scelte radicali.

Tutto per dire che a oggi il 29enne Deulofeu è ancora lontanissimo dal suo adorato prato verde su cui correre dribblando avversari come birilli, e per capirlo non è servito tanto il suo ultimo e malinconico post su Instagram («Non vedo l’ora di tornare e sentire di nuovo l’erba, mi manca»), quanto un pericoloso rumor relativo a un rientro da far slittare necessariamente ben oltre gennaio 2024, ovvero a data da destinarsi.

In poche parole, non è ancora dato sapersi quando, e se, Deulofeu riprenderà a giocare nel corso di questa annata. Il ginocchio destro uscito da tre interventi chirurgici negli ultimi tre anni, lo stesso sul quale il professor Pier Paolo Mariani ha messo mano a inizio febbraio con un “rinforzo capsulare”, non è, infatti, ancora nelle condizioni idonee per supportare l’attività atletica finalizzata alla professione.

Anzi, continua a essere spesso protetto da un tutore, da una ginocchiera dietro a cui si cela un problema irrisolto che nelle ultime settimane è stato oggetto di diverse analisi e consulenze tra le più disparate e qualificate, ovviamente.

Infatti, era anche importante scongiurare la presenza della sindrome del Ciclope, caratterizzata dall’’impossibilità di estendere completamente il ginocchio a causa di una massa di tessuto fibroso posto all’interno della gola intercondiloidea, ovvero la parte della cava che separa le estremità del femore, un nodulo che appare come un occhio di ciclope nella parte posteriore del ginocchio.

È una complicanza post operatoria avuta in passato da molti atleti, tra cui Kevin Strootman ai tempi della Roma, ma che non dovrebbe riguardare Deulofeu.

L’Udinese sta dunque facendo di tutto per il suo uomo più rappresentativo, quel “10” che tanto manca all’attacco di Andrea Sottil, ma quel tutto sembra ancora non bastare.

E allora che farà Gino Pozzo? O meglio, l’Udinese quanto aspetterà Deulofeu? La domanda sorge spontanea ricordando che in caso di malattia o infortunio che comportino una inabilità o inidoneità del calciatore di oltre sei mesi, una società può richiedere la risoluzione unilaterale del contratto al Collegio Arbitrale, come previsto dall’accordo collettivo di Serie A. Sei mesi che sono già stati superati da tempo, visto che l’ultima partita giocata da Deulofeu risale al 22 gennaio.