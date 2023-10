Pafundi nei top 60 della next generation. Nel 2015 in lista c’era un certo Lovric

Al momento vale solo come una segnalazione prestigiosa che ricalca l’appiccicosa quanto scomoda etichetta di predestinato, ma intanto c’è anche Simone Pafundi nella lista dei 60 giovani talenti stilata dall’autorevole Guardian, il quotidiano inglese che ormai è da un po’ di anni che prova a mettere insieme il mosaico dei next generation, “spacciandoli” per i campioni del futuro.

Col senno del poi, sono ben pochi che ce l’hanno fatta per davvero, ma va pure detto che in più di qualche caso la previsione è stata azzeccata, soprattutto se pensiamo a quel Sandi Lovric che nel 2015 venne inserito tra i migliori 50 classe ’98, assieme a Dayot Upamenaco, a Manuel Locatelli, a Martin Odegaard, Dani Olmo, Christian Pulisc e Federico Valverde.

Pensate, la “figurina” di Lovric, allora, campeggiava proprio accanto a quella di Panos Armenakas, sì proprio il talento mancino preso al tempo dall’Udinese, capace di fare faville in Primavera, ma non il salto definitivo, non tanto per il talento quanto per una fisicità che non teneva il passo con il calcio “dei grandi”.

Diciamolo sottovoce, ma questo è anche un po’ il rischio che sta correndo il Pafundi che nell’Udinese non sta trovando lo spazio voluto da sé e dal suo entourage, uno spazio “promesso” anche dal recente rinnovo contrattuale esteso a giugno 2026, il massimo possibile per i minorenni.

Oggi il talento bianconero vestirà ancora d’azzurro nel centro federale serbo di Stara Pazowa, dove la Under 19 azzurra cercherà la rivincita nell’amichevole con i pari età della Serbia che mercoledì li hanno battuti 5-4, e poi farà rientro a Udine. Assieme a lui, il Guardian ha messo altri due italiani, il romanista Mattia Mannini che palesa una duttilità clamorosa sapendo giocare da terzino e da centrocampista, fino ad avere trovato la prima convocazione da Josè Mourinho in Europa League, e il portiere fiorentino Tommaso Martinelli che l’ex Ct Roberto Mancini convocò in un ritiro azzurro.

A proposito, nell’ottobre 2019 anche un altro portiere ben conosciuto come il friulano Manuel Gasparini fu inserito nella lista dei talenti dall’autorevole Guardian.

Oggi a Potenza, chissà se Gasparini avrà tenuto ancora quella pagina di figurine, là dove oggi ci sono promesse conclamate – ma soprattutto da mantenere – come Claudio Echeverri del River Plate, Marc Guiu del Barcellona.