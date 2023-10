Un calendario amico tende la mano all’Apu ferita a Verona

C’è un calendario amico a tendere la mano all’Apu ferita dalla prima sconfitta in campionato. La serie A2 propone infatti un mini ciclo di tre partite che dovranno rilanciare i bianconeri in classifica alla vigilia del super derby di Trieste del 5 novembre.

LE TAPPE

Domani al Carnera contro Chiusi Monaldi e compagni cercheranno di cancellare il ricordo dello scivolone di mercoledì a Verona, maturato nel corso di un infelice secondo tempo. Tappa pianeggiante, contro una rivale ferma a quota zero in classifica e maltrattata nei giorni scorsi dalle altre due corregionali: per i toscani meno undici in casa contro Trieste domenica e -24 a Cividale mercoledì sera.

La prudenza è d’obbligo, ma l’Apu non può sbagliare. Sette giorni dopo altro turno casalingo per l’Old Wild West, e non sarà un match banale: al Carnera riecco la Gesteco per l’ennesimo derby tutto friulano. Domenica 29 ottobre i bianconeri saranno impegnati in trasferta a Cento, squadra che ha cambiato molto nel roster e fatica a ingranare. Già due ko casalinghi, piuttosto nette con Forlì e Assigeco, per Mussini e soci.

VARIAZIONI

Il ciclo doveva essere di quattro partite in diciotto giorni, ma l’Apu ha dovuto rinviare la gara casalinga con la Fortitudo Bologna inizialmente fissata per mercoledì 1° novembre (altro turno infrasettimanale di A2) per la concomitanza con Udinese-Cagliari di Coppa Italia.

Il match contro la “Effe” verrà recuperato mercoledì 15 novembre alle 20.30 al palasport Carnera.

Si va verso un posticipo serale, invece, per quanto riguarda il derby con Trieste. Manca solo l’ufficialità, ma la sfida del PalaRubini dovrebbe essere trasmessa in diretta su RaiSport con palla a due alle 20.45.

Udine, quindi, avrà un altro mini ciclo di tre gare di cui due casalinghe in dieci giorni: in mezzo alle sfide con Trieste e Fortitudo c’è quella con Orzinuovi al Carnera, anticipata a sabato 11 novembre alle 20.30 per evitare la concomitanza con Udinese-Atalanta, in programma domenica 12 novembre alle 15.

VERSO CHIUSI

Coach Adriano Vertemati presenta così la partita di domani: «Di sicuro ci sono delle cose su cui dobbiamo porre l’accento, dopo la sconfitta di Verona. Chiusi è una squadra di valore – le sue parole: ho stima del loro allenatore e del loro modo di giocare.

Si tratta di una squadra che non vale certamente lo zero in classifica e che verrà qui con grandi motivazioni.

Noi non dobbiamo guardare in faccia l’avversario, questa volta siamo chiamati a rispondere subito dopo la battuta d’arresto contro Verona, soprattutto davanti al nostro pubblico».