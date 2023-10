Old Wild West, pratica archiviata: Udine batte Chiusi ma senza incantare

UDINE. Pratica Chiusi archiviata. Senza incantare. Non ci aspettavamo molto di più, l’avversario era morbido, le motivazioni pure, ma l’Old Wild West domenica al Carnera con Cividale, nell’ennesimo o derby della Littorina, dovrà fare molto meglio.

Tilghman in maglia Chiusi porta dolci ricordi, la spedizione dell’Apu a Roseto per la Coppa Italia 2022. Giocava con Ravenna, doveva essere lo spauracchio della semifinale, fu cancelato. Altra epoca, che finì molto male.

Meglio guardare avanti. Anche perché Udine deve andare oltre la sconfitta indigesta di Verona utilizzando una partita all’apparenza agevole per preparare le prossime battaglie.

Delia prova a iniziare forte e già questa è una buona notizia anche se dovrà confermarsi con avversari più probanti. Il quintetto è rivoluzionato: Ikangi, Caroti, Gaspardo. Messaggio di coach Vertemati: siamo in 10, per me siete tutti uguali.

“Sincerità” cantava Arisa qualche anno fa: i 3 mila e passa del Carnera non vedono una gran partita. Ritmi lenti, percentuali al tiro scarse. Non serve un genio a capire che, limitato Tilghman, i toscani sono poca cosa. Eppure, per metà partita e oltre, c’è una partita. Fine primo quarto 14-12, intervallo 34-29.

Udine fatica a trovare ritmo in attacco ed è in vena di regali in difesa. Come quelli consegnati al presidente Pedone, che compie gli anni, con tanto di coretto del Settore D. Il presidente ha gradito, ma, conoscendolo un po’, si aspetta dai suoi giocatori due cadeau nei prossimi due derby. Intanto si deve accontentare di vedere i suoi, alternati in campo dal coach con rotazioni più frequenti viste le fatiche di Verona, sbrogliare la pratica Chiusi.

Ripetiamo: senza incantare. Era prevedibile. Anche se appunto nei derby, domenica al Carnera con Cividale e poi a inizio novembre a Trieste, occorrerà la versione migliore di Udine.

Esempio: la difesa dell’Apu nei primi 20 minuti è all’acqua di rose. Tale Raffaelli di Chiusi sembrava Steph Curry. Lo fai con Redivo, Filloy e Ruzzier e paghi caro. E la mira da fuori? In 20’ l’Apu ha tirato 3 su 15 da tre. Con Chiusi la fai franca, con altri no. Ma questo lo sanno bene Monaldi e company.

E poi gli spettatori del Carnera hanno dovuto attendere 15’ per vedere il primo contropiede. E, ormai è chiaro, quando questa squadra corre ha pochi rivali. Vi ricordate il secondo quarto di Verona?

Dopo la sfilata dei ragazzi del settore giovanile (un bel vedere e plauso alla società per aver accelerato su questo fronte), l’Apu archivia la pratica Chiusi.

Perché difende un po’, ritrova la mira da tre con Alibegovic e Caroti, e corre. Finalmente corre. Il 40-31 dopo 2’ è una prima spallata. La seconda arriva poco dopo, anche se la Cenerentola orgogliosissima, che non ha rinforzi dalla panchina e Tielghman attaccato alla bombola d’ossigeno, approfittando dei tanti errori di Udine, resta vagamente a galla anche a fine terzo quarto (57-47).

Finisce 78-60 con nel finale da ricordare un assist di Da Ros, i 20 punti di Gaspardo ma anche le troppe palle perse dei ragazzi di Vertemati.

Coretto contro Dell’Agnello della Gesteco e contro Ttreste dal Settore D. Già arrivano i derby. Che Udine dovrà giocare molto meglio. —

