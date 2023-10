Renato Damiani spegne il microfono: è il giorno dell'ultima trasmissione

TOLMEZZO. «No, stavolta è vero, domenica sarà la mia ultima trasmissione». Lo dice da giorni. L’ha ripetuto anche mercoledì al suo amico-fratello Massimo Di Centa. E così domenica 15 ottobre al termine dell’ultima puntata della stagione della sua creatura, la trasmisisone radiofonica “A Tutto Carnico”, il gioiello di Radio Studio Nord, Renato Damiani, 76 anni, spegnerà il microfono lasciando la conduzione di una trasmissione ispirata al mitico format di “Tutto il calcio minuto per minuto” di mamma Rai con cui sono cresciuti gli italiani.

Ecco, con “A tutto carnico” inventata nel 1991 da Renato Damiani, prima trasmessa per un biennio a Rtcv e poi dal 1993 fino ad ora a Radio Studio Nord, continuano a crescere migliaia di carnici, anche se i social imperano.

E mentre Tutto il calcio, l’originale, è passato di moda causa paytv e internet, ma anche lo spezzatino delle partite, la cara vecchia radio resiste in Carnia con sulla tolda di comando Damiani. Il nostro collaboratore per il campionato carnico e i dilettanti in quello studio radiofonico diventa generale.

Luigi Muner, titolare e storica voce di RadioStudio Nord, spera che Damiani cambi idea. E si affida a un precedente. «Due anni fa aveva chiuso l’ultima puntata stagionale con un saluto, poi, lui burbero tutto d’un pezzo, si era pure commosso. Quell’addio aveva fatto il giro della rete. Poi...».

Già la rete, Damiani, anche grazie alla radio, ha pure vinto la sfida di internet, del web, dei social. «Ho inziato grazie a lui nel 1991 – spiega Bruno Tavosanis, direttore della radio e storica penna dello sci - Entrai al bar Eden a Tomezzo dove lavorava: “signor Damiani potrei...”. Detto fatto: ingaggiato a 22 anni.

Per l’inizio di un percorso che come me hanno fatto giovani di allora come Francesca Spangaro, David Zanirato, Massimo Radina, Simone Fornasiere. Renato ha valorizzato alla grande squadre che rappresentano intere comunità».

Aneddoti? Migliaia, che coinvolgono anche il suo “gemello” Adriano Dario, come lui di Villa Santina, quello che, tra l’altro, col fogliettino gli porta i risultati in studio e che, prima dell’era di whatsapp o altro telefonava alle squadre per avere i risultati. Non c’è uno dove non ci sia l’altro.

Naturalmente chiuderà la sua “carriera” in radio oggi anche Dario. Senza dimenticare Alberto Cella, il fotografo della compagnia.

«Un giorno – racconta Tavosanis – invita un collega: “Federico, vai a chiudere”. L’altro ha l’ardire di rispondere: «Gli altri hanno parlato due minuti, allora anch’io parlo due minuti”. Il generale Renato implacabile: “fino a prova contraria qui comando io!».

E Muner aggiunge: «Io spesso mi occupo della regia di “A tutto Carnico”, il problema più grande è chiudere il microfono nei tempi giusti altrimenti Renato...». Damiani lascia il microfono, la figlia Laura e di più il nipotino Tommaso saranno felici.

La moglie Rosetta meno? Tranquilla signora, ci sono sempre gli articoli per il Messaggero Veneto da scrivere. E poi così non lo deve sopportare anche alla radio.