Frenata Gesteco: salta la terza vittoria

PIACENZA. La Ueb non centra il terzo successo e ferma la sua corsa a Piacenza. Frena dopo l’impatto contro un ostacolo fisico, troppo, forse, per la squadra di coach Pillastrini. Tra rimbalzi offensivi (ben 17) e impennate di intensità, è l’Assigeco a far sua, per 87-72, la quarta giornata di questo Girone Rosso.

Non c’è Berti in avvio di gara, fronte Eagles, al suo posto Furin. L’ex Monfalcone è giovane, ma avrebbe già in sé il carattere per provare a tamponare il più navigato Skeens.

Eppure, sotto le plance è subito dominio Assigeco: a “furia” di carambole colte a proprio favore, Piacenza si siede alla guida. Alley oop Skeens: coach Pilla manda sul cubo dei cambi Berti. Redivo, intanto, attacca l’area avversaria, rimette le cose a posto (7-7).

Poi si allontana, e di parecchio, dal ferro, trovando dai dieci metri la prima tripla della sua gara. La seconda è immediata, boom, vale il 12-13. Lo show del “gaucho” prosegue, l’albiceleste che segna, poi segna ancora. È Redivo contro Assigeco.

Al match nel match prende parte Isotta, su imbeccata dello stesso argentino: tripla dall’angolo. Piacenza, tuttavia, non tentenna, rimane lì, sempre pronta al sorpasso. Prima sirena, esce Redivo. Esce Redivo? Si accomoda in panchina, il numero 3, coi suoi 15 punti a referto.

La scelta, pensata ad hoc da coach Pilla, paga. Costretta a trovare nuovi terminali offensivi, Cividale inizia infatti a far girare meglio la sfera, come sa. Segnano Dell’Agnello e Berti: le aquile volano a +6, a +8. Ma il ritmo è altissimo, non concede tregua: Sabatini si inventa la bomba che rimette subito in pista i suoi. Schiacciata Skeens, tripla Rota: all’intervallo la “situa” è in bilico.

Il tempo di uscire dagli spogliatoi, tuttavia, e il duo Skeens-Miller riesce a far pendere l’ago della bilancia verso Piacenza.

Amplio il repertorio messo in mostra dai due americani: gira e rigira, però, sono i rimbalzi offensivi il vero fattore tramite il quale l’Assigeco mette la freccia, fino al +7. Minuto per Pillastrini: ma le parole, in questo frangente, possono poco di fronte allo strapotere fisico degli avversari. Se poi i canestri in attacco non entrano…

Scappa via perciò Piacenza, dopo esser riuscita a infilare persino la museruola a Redivo: -12 Ueb. Che diventa -14 quando l’incontro si sta ormai avviando verso l’epilogo voluto, e ottenuto, dai padroni di casa.