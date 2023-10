Udinese, analisi delle occasioni sprecate: non è una macchina da gol, ma crea tante occasioni

Un passo indietro al 28 agosto a Salerno: «C’è rammarico, visto che abbiamo avuto tante occasioni per raddoppiare». Un altro al 2 settembre dopo il Frosinone: «Sono contento perché arriviamo spesso in zona tiro, ma dobbiamo insistere per trovare il gol».

E un altro ancora per commentare l’incrocio con la Fiorentina in 24 dello stesso mese: «Dobbiamo migliorare sicuramente nella concretezza e nella precisione sotto porta». Sì , a volte Andrea Sottil sembra un “disco rotto”, ma la difesa d’ufficio non è alla base di queste considerazioni che portano tutte a una verità, espressa in modo pure evidente: l’Udinese segna pochissimo, ma crea non poche occasioni da gol.

Partiamo dal primo dato. Finora sono arrivate tre reti e un autogol, un bottino che è servito per raccogliere cinque pareggi, ma non è bastato per centrare la prima vittoria in campionato, nè per evitare le tre sconfitte (contro Juventus, Fiorentina e Napoli) che in tutto pesano sul bilancio bianconero con 9 gol subiti a fronte di uno solo realizzato (da Samardzic al Maradona).

Con Salernitana, Frosinone, Cagliari, Genoa ed Empoli, invece, altre due 2 reti (sempre Samardzic a Salerno e Lucca con il Genoa) e un’autorete (del genoano Maturro) per mettersi in tasca 5 punti.

In soldoni, anche le statistiche terra terra dicono che quella di Sottil non è una macchina da gol. Pesa la cessione di Beto, fisico ma anche imprevedibile con le sue pazze rincorse, l’assenza del lungodegente Gerard Deulofeu in termini di talento e “strappo”, una qualità che Florian Thauvin, per esempio, non può garantire.

Il tecnico bianconero ha puntato comunque si di lui e su Lorenzo Lucca, in assenza degli infortunati Brenner e Keinan Davis, mentre Isaac Success ha giocato solo alcuni spezzoni di partita facendosi notare più che altro per la condizione fisica.

Ma nonostante questi problemi di interpreti e organico, l’Udinese come ama sottolineare il suo allenatore produce. Lo dicono gli “Expected gol”.

Cosa sono? Sono un dato statistico che misura la probabilità di un tiro di finire nel sacco degli avversari.

Dall’analisi di tutte le conclusioni rivelate per dare fiato alle statistiche viene assegnato a ciascun tiro un valore, che varia da 0 (0% impossibile segnare) a 1 (100% gol certo).

Ecco, quella bianconera nelle prime 8 giornate non è stata una squadra povera in fatto di “Expected gol”: 9. Tanti quelli di un rullo compressore come la Fiorentina che, tuttavia, è andata a segno già 17 volte, contro le 3 dell’Udinese (le autoreti non vengono conteggiate).

Un dato incredibile che mettere la squadra di Sottil al penultimo posto in fatto di “delta” (-6), dopo aver valutato la differenza tra i gol fatti e gli “Expected gol”. Solo l’Empoli fa peggio. Accidenti al mirino storto. La prima cosa da sistemare col Lecce all’orizzonte.