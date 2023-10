Derby Udine-Cividale, caccia all’ultimo biglietto

UDINE. È già alta la febbre per il derby friulano. La prevendita dei biglietti per Old Wild West-Gesteco di domenica al Carnera è scattata ieri mattina e con essa la corsa al tagliando: sono rimasti solo 200 posti, già stamattina l’Apu, società ospitante, esporrà il cartello “sold out”.

PIENONE

Con una base di partenza di 2.400 abbonati, sono più di 900 i biglietti polverizzati nella prima giornata di prevendita su poco più di 1100 disponibili. Sul sito Vivaticket i tagliandi ancora disponibili nella serata di ieri riguardavano i settori Tribuna Oro (costo 26 euro, più 2 di diritti di prevendita) e Tribuna Argento (22 euro più diritti). Subito esauriti i posti dai prezzi più popolari, ovvero le curve, in vendita a 15 euro più 2 di prevendita.

CIVIDALE

La Ueb Gesteco, società ospite, ha ottenuto come da regolamento 340 biglietti, cioè il 10% della totalità dell’impianto. La tifoseria gialloblù, come nei derby della passata stagione, si sistemerà nello spicchio del palasport Carnera riservato ai tifosi ospiti e in buona parte della curva Est. Nello specifico alle Eagles è stato consegnato un pacchetto di 280 tagliandi, mentre altri 60 sono stati messi a disposizione e acquistati tramite la prevendita sul circuito Vivaticket.

SPETTACOLO

A prescindere da come finirà in campo, sugli spalti sarà grande festa per il popolo friulano. Gli otto derby della passata stagione, più quello di settembre in Supercoppa, ci hanno insegnato che la sfida fra Udine e Cividale si svolge ogni volta in un clima caldo ma corretto, con un tifo sempre a favore e mai contro, privo di veleni e insulti. Uno spettacolo di suoni e di colori, con il palasport che si tinge di bianconero e di gialloblù.

PRECEDENTI

Le due squadre friulane si sono già incontrate per ben 9 volte nel giro di poco più di un anno, con un bilancio complessivo di 6 vittorie udinesi a fronte di 3 successi cividalesi. L’Apu ha aperto e chiuso la serie vincendo entrambe le gare di Supercoppa giocate in casa, più equilibrio nei precedenti riguardanti il campionato: un’affermazione a testa in regular season e il memorabile 3-2 dei bianconeri nei quarti play-off di maggio, risolti all’ultimo istante al termine di una serie appassionante per tutti gli amanti della pallacanestro. —

