Helveg, ex Udinese: «A Kristensen serve solo un po’ di tempo: ha fisico e testa giusta per fare bene in Italia»

«Kristensen? L’ho visto giocare più volte e in un paio di occasioni ci ho anche parlato. La sensazione è quella di un ragazzo che vive per il calcio. Con il tempo l’Udinese si ritroverà in casa un buon difensore».

Il giudizio è di Thomas Helveg, connazionale del neo bianconero ma soprattutto uno che conosce la realtà friulana e che sa come questo ambiente sia sempre stato l’ideale per far crescere senza fretta giovani calciatori.

Helveg, cosa ci può raccontare di Kristensen?

«So che è arrivato a Udine negli ultimi giorni di mercato e che ha già giocato qualche partita da titolare».

Commettendo qualche errore. Fatica a tenere la linea e nell’uno contro uno con Gudmundsson nella gara contro il Genoa era messo male con la postura e ha favorito la conclusione dell’avversario.

«Sbagli che si possono giustificare con l’età e con i tempi di ambientamento alla nuova realtà. Io l’ho visto giocare sia con la squadra di club che con la Nazionale Under 19 e ha sempre fatto il centrale, sia a destra che a sinistra ma nella difesa a quattro. Ha una certa struttura e un certo peso, non è un esplosivo, ma nemmeno lento. Bisogna dargli il tempo di migliorare».

Dal punto di vista caratteriale?

«È un ragazzo che vive per il calcio e che mi sembra essere determinato e disciplinato».

Pazienza sì, ma non troppa, perché il campionato non aspetta. Lo sa bene anche lei che dopo la prima tribuna a Piacenza la domenica successiva fu gettato nella mischia da Fedele.

«Che buona memoria! Sì, a Piacenza giocò Adamczuk, poi toccò a me e non uscii più di squadra. Però non fu facile anche perché l’Udinese nella quale fui inserito io, come questa, sta accusando qualche problema di classifica. Un discorso è inserirsi in un collettivo che funziona, un altro in un gruppo che stenta».

Che idea si è fatto delle difficoltà che sta incontrando l’Udinese?

«La squadra è stata parecchio rinnovata, sono arrivati tanti giocatori nuovi. È un po’ lo stesso problema con il quale stiamo convivendo noi all’Odense. Sai già che sarà così».

Quanto pesa l’assenza di Deulofeu?

«Tantissimo. E ho già detto tutto».

L’Atalanta ha acquistato il danese Hojlund e dopo un anno lo ha venduto al Manchester United.

«Strana storia la sua. Al Copenaghen non lo vedeva nessuno, allo Sturm Graz ha fatto bene, all’Atalanta ancora meglio. Ora al Manchester è seguitissimo visto che lo United ha molti tifosi in Danimarca».

Sorpreso del Milan primo in classifica?

«Fino a un certo punto. Nonostante i tanti acquisti ha trovato subito la strada giusta. Soprattutto sono stati bravi a resettare dopo la pesante sconfitta nel derby».

Ha qualche nome da proporre a Gino Pozzo per l’Udinese?

«Mio figlio Richard, terzino sinistro, adesso è in Georgia con l’Under 17».

In quel ruolo l’Udinese è un po’ scoperta.

«Ma io ho fatto una battuta. Se devo dire un nome dell’Odense faccio quello di Tobias Slotsager, difensore centrale classe 2006. È un talento enorme, vorremo tenerlo ancora due anni, so che su di lui si sta informando il Milan». —

