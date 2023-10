De Pol: «Nel derby non c’è pronostico, ma credo che l’Apu lotterà per salire»

Il derby è una partita che sfugge a ogni pronostico. Lo sottolinea Alessandro De Pol, triestino classe 1972, uno dei tanti corregionali (Galanda, Mian, Chiacig) laureatisi campioni d’Europa a Parigi nel 1999.

Chiuso col basket da giocatore e da allenatore, “Sandrino” ha intrapreso una carriera da opinionista in tv e quest’anno, grazie all’accordo fra Lnp e Rai, commenta le dirette della serie A2 su Raisport.

L’altra novità è il podcast “Palla A2”, condotto insieme al giornalista Andrea Saule e a coach Matteo Boniciolli e disponibile sul sito www. raiplaysound. it.

De Pol, ormai la A2 non ha segreti per lei. Cosa le sembra di questo campionato?

«Era un torneo molto interessante già quando ero assistente a Verona (dal 2012 al 2015 con Ramagli, ndr) e me lo aspettavo esattamente così.

Finora per lavoro ho seguito serie A e altre manifestazioni, ma posso dire che in A2 si vedono i ragazzi che nei prossimi anni saranno protagonisti ai piani alti.

Nella seconda lega si gioca in modo diverso, conta molto l’impronta del coach. Qui non si smonta la squadra ogni anno, c’è tempo di costruire nel tempo».

Lei è un ex Fortitudo. Si aspettava un avvio cosi della “Effe”?

«Non mi stupisce, è una squadra ben allenata, Caja è esperto e sa imporre il suo gioco. Ha giocatori di livello come Aradori e Fantinelli, due ottimi americani, Bolpin è uno che vale.

Il punto interrogativo è la panchina, quando si giocherà ogni due-tre giorni potrà risultare corta».

Udine finora ha steccato solo il secondo tempo di Verona. Concorda?

«Sì, l’Apu è un’ottima squadra e mi aspetto di vederla lottare per la promozione ai play-off. È attrezzata in ogni reparto, non le manca nulla per ambire al grande salto».

Vertemati è l’uomo giusto per la missione serie A?

«Assolutamente. Ha esperienza, si è confrontato con serie A e Eurolega, conosce bene la A2 e gli uomini».

Domenica c’è il derby con Cividale, previsioni?

«Come tutti i derby è una partita aperta. Si giocherà anche stavolta in una grande atmosfera, con clima corretto.

L’Apu ha una struttura consolidata ed è molto competitiva, la Ueb è ben allenate da Pillastrini, altro coach di livello, capace di integrare giovani promettenti. Redivo è la punta di diamante di un bel gruppo. Mi aspetto una bellissima partita».

Trieste-Fortitudo di domenica può essere un primo snodo cruciale del campionato?

«Credo sia presto, il torneo è lunghissimo. Però per la “Effe” riuscire a mantenere l’imbattibilità sarebbe un bel viatico per il prosieguo della stagione.

Trieste arriva dal rocambolesco scivolone di Cento, dove ha tirato 50 volte da tre punti: con questo sistema devi sapere che se tiri col 50% vinci sicuro, col 40% è probabile che vinci, ma se fai peggio è quasi certo che perdi. Devono reagire subito».

Quali sono le soprese di inizio stagione in A2?

«Mi piace molto l’Assigeco, ha un’età media di 24 anni e un coach di valore come Salieri. Nel girone Verde dico Trapani, la nuova società è stata creata dal nulla e ha un presidente che si espone, non fa pretattica. Non è da tutti»