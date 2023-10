D’Odorico, doppia lesione al ginocchio: si spegne il sogno dell’Olimpiade di Parigi

Sofia D’Odorico dice addio a Parigi 2024. Il brutto infortunio subito nella prima giornata di campionato è una doccia gelata per la schiacciatrice friulana.

Le lesioni al legamento crociato e collaterale del ginocchio sinistro lasciano poco spazio alle speranze: la stagione in A1 con la maglia di Pinerolo è finita nella stessa giornata in cui è iniziata e il sogno di essere inclusa tra le azzurre che tenteranno la qualificazione alle Olimpiadi si è infranto.

Sofia, che si è infortunata nel primo set del match di esordio contro Cuneo, sarà operata a novembre a Torino; un eventuale rientro in campo non avverrà prima di 6 mesi dall’operazione.

«L’ortopedico che mi opererà è stato chiaro – ci dice l’attaccante di San Giorgio di Nogaro –: sei mesi sono il minimo e non devo avere fretta. Quando rientrerò dovrò essere al cento per cento per non rischiare di farmi male nuovamente.

Se penso alla nazionale, mi viene il magone. I pensieri negativi, però, non servono a niente: ora devo focalizzarmi solo sul recupero e sul rientro in campo.

Se anche dovessi recuperare dall’infortunio prima del previsto, credo che non ci sia spazio in nazionale per me, per ora.

Credo innanzitutto che in nazionale debba andarci chi nell’arco della stagione ha avuto modo di dimostrare le proprie capacità, misurandosi con le avversarie.

Inoltre, con il sostituto di Davide Mazzanti ci saranno dei cambiamenti e non è detto che io rientri nei piani del nuovo ct.

In ogni caso la mia carriera non è finita e in futuro mi immagino ancora con la maglia della nazionale. Se non sarò convocata in azzurro nel 2024, mi auguro di esserlo nella stagione successiva».

La friulana è ora concentrata sulla sua operazione, alla quale dovrà arrivare nella miglior condizione fisica possibile. Il ginocchio si è sgonfiato e da lunedì Sofia potrà iniziare la preparazione in vista dell’operazione (pesi ed esercizi di potenziamento muscolare).

«È il primo grave infortunio della mia carriera – racconta ancora – e, anche se sono profondamente dispiaciuta, so che fa parte del gioco e che può capitare. Domenica scorsa è stata durissima guardare da fuori la partita delle mie compagne contro il Bisonte Firenze. Sapere di non poter essere d’aiuto è la cosa che mi pesa di più».

Le compagne e la Union Volley Pinerolo le hanno mandato un messaggio di incoraggiamento sui social. «Non vediamo l’ora di rivedere in campo Sofia con il suo bel sorriso che ha conquistato tutti noi, sin dal primo giorno! Forza Dodo ti aspettiamo come prima, più forte di prima!».

Sofia D’Odorico ha sempre affrontato tutte le sfide e i cambiamenti con il sorriso e stavolta – lo assicura anche lei – non sarà diverso.

Il pensiero va al lavoro da fare giorno per giorno, per rientrare in campo al momento giusto. «L’atteggiamento migliore è quello di restare concentrata sul quotidiano. Magari potrò tornare in campo alla fine della stagione, non si può mai dire.

Questi mesi mi vedranno lavorare intensamente a bordo campo ma anche studiare di più. Mi mancano ancora sei esami per la laurea magistrale in Scienze storiche e orientalistiche; cercherò di sfruttare questo periodo per terminare anche il mio percorso universitario».