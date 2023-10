L’Udinese ha già avvertito Samardzic: prima la salvezza, poi il mercato

UDINE. Ci risiamo? No, l’Udinese ha già avvertito Lazar Samardzic e il suo entourage: la priorità è la salvezza, l’obiettivo stagionale, poi si penserà al mercato.

Dopo la “telenovela” della scorsa estate, con l’approdo all’Inter a un passo, con tanto di visite mediche già effettuate, con la contropartita tecnica scelta e “approvata” (Giovanni Fabbian, poi finito al Bologna), le voci di un possibile trasferimento del centrocampista serbo a gennaio non possono non preoccupare chi ha nel cuore il bianconero. Perché c’è un’altra squadra che adesso vuole acquistare Samardzic: la Juventus.

Gino Pozzo, messe sul piatto della bilancia anche le difficoltà dell’Udinese, non intende cedere durante la prossima finestra di mercato il proprio numero 24, per tutta una serie di motivi.

Il primo può essere riferito alle abitudini dello “stratega” bianconero che difficilmente ama privarsi di elementi determinanti nel bel mezzo del campionato.

Il secondo è legato alla volontà di completare il progetto di crescita del serbo che finora ha realizzato due gol, che è il capocannoniere della una squadra, ma che deve ancora diventare un centrocampista dominante.

Per questo l’Inter giocò al ribasso con una formula che alla fine avrebbe potuto comunque garantire a Pozzo quella trentina di milioni che voleva incassare, ma che era davvero un’architettura particolare.

Prestito oneroso sui 5 milioni, diritto di riscatto obbligatorio a 16 più 3 di ulteriori bonus ai quali aggiungere il “cartellino” di Fabbian sul quale c’era fissato un diritto di recompra che avrebbe garantito altri 5-6 milioni di utile nel caso fosse scattata dopo due anni.

Ecco, secondo quello che rimbalza in Friuli la Juve vorrebbe replicare più o meno la formula, inserendo nell’affare un giocatore che tuttavia non attrae come era per Fabbian, ovvero Hans Nicolussi Caviglia.

Ma vale la pena una cessione che non porterebbe neppure dei soldi nelle casse in modo immediato, soldi che potrebbero servire per puntellare altri reparti?

Il punto di domanda è quanto mai attuale. La risposta propende per il “no” e sarebbe così in linea con quello che l’Udinese ha già spiegato all’entourage di Samardzic.

Su per giù: portateci un’offerta da 30 milioni per la prossima estate. Anche per questo Pozzo non ha proposto un estensione del contratto che scade nel 2026, contratto da 425 mila euro a stagione, un quarto di quanto avrebbe guadagnato all’Inter.

D’altra parte la riflessione è semplice: Samardzic deve ancora crescere, la pensa così anche il ct della Serbia che martedì sera l’ha fatto restare in panchina per 79’ nel derby vinto 3-1 col Montenegro, facendo entrare solo nel finale.