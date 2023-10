Marchegiani: «Bisogna preoccuparsi più per le reti incassate che non per quelle sbagliate in attacco»

«Lecce e Frosinone stanno alzando la quota salvezza e per venirne fuori e salvarsi l’Udinese dovrà risolvere il problema del gol, che a mio avviso preoccupa più per le troppe reti incassate che non per quelle sbagliate in attacco».

Scruta il futuro Luca Marchegiani parlando dell’Udinese, anzi mettendola allo specchio per poterne scorgere meglio i difetti di fabbrica, le imprecisioni su cui Andrea Sottil è chiamato a intervenire con stile sartoriale in vista del delicato incrocio col Lecce di lunedì, alla ripresa del campionato.

Marchegiani, nell’ultima puntata di Sky Calcio Club lei ha parlato di un'Udinese in netta difficoltà, ma anche con delle potenzialità, le stesse su cui ha puntato Gino Pozzo nell’allestirla.

«A me sembra che il problema principale sia proprio il tempo tecnico necessario all’ambientamento degli stranieri, il che presuppone più di qualche giornata d’attesa per scoprire la vera Udinese.

È per questo che ogni anno mi prendo del tempo prima di giudicare questa squadra che si rinnova costantemente con molti giocatori sconosciuti».

Tempo che finora non ha remato a favore di Sottil…

«L’Udinese ha un problema grosso chiamato gol. Da una parte sta ottenendo meno di quello che merita, perché si vede, anche empiricamente, che di occasioni ne crea, e dall’altra sta subendo tanti gol.

Ho l’impressione che per le avversarie sia diventato troppo facile segnare all’Udinese, mentre eravamo abituati a vedere una squadra più resistente.

Spesso i bianconeri subiscono gol al primo tiro in porta e questo è anche uno dei motivi per cui non mi sento di colpevolizzare Silvestri, che a Empoli è stato bravo, nonostante qualche errore commesso».

Arrivare alla sfida col Lecce con questi problemi potrebbe bloccare l’Udinese più di spronarla alla ricerca del successo?

«Questo lo vedremo sul campo, ma il duplice problema legato ai gol sbagliati e subiti va risolto in fretta perché i numeri contano.

C’è sempre differenza tra una squadra che anche se segna poco, poi non ne prende molti, e una che invece deve salvarsi e oltre a non segnare poi il gol lo prende. Ecco, quello è il campanello d'allarme che non va sottovalutato».

Per tutte le difficoltà da lei ritratte, che sfida si prospetta col Lecce al Friuli lunedì?

«Da una parte c’è un’Udinese in cui al momento non c’è molto talento, e a mio avviso chi ha talento superiore alla media deve trovare posto al centro del progetto ricevendo tanta fiducia, altrimenti si corre il rischio di fare sempre belle partite partite ordinate, ma nulla più, e dall’altra un Lecce che gioca bene e corre il rischio, tra virgolette, di uscire presto dalla zona pericolosa».

Non a caso, assieme al Frosinone, la squadra salentina è la rivelazione delle prime otto giornate.

«Direi soprattutto il Frosinone, che delle candidate a lottare per la retrocessione, è quella che gioca meglio. Il ds Angelozzi è stato bravissimo ad allestire un bel gruppo con giocatori giovani, un lavoro simile a quello fatto a Lecce col lavoro di D’Aversa.

Sono due realtà che stanno facendo gioco e punti, e per questo possono alzare la quota salvezza in modo impronosticabile alla vigilia».

Guardando invece ai piani alti?

«L’Inter ha qualcosa in più di tutti, il Milan piace molto e il Napoli deve risolvere qualche problema. Alla Juve manca qualcosa, poi Lazio e Roma sono un po’ dietro, anche a loro manca qualcosa, altrimenti non avrebbero già un distacco di sette-otto punti dalla vetta.

La Fiorentina non ha la struttura per lottare per lo scudetto e non può puntare solo sui gol di Nico Gonzalez».

Marchegiani, tra le big ci sono Napoli e Lazio che hanno scelto di difendere i loro pali affidandosi a due friulani come Meret e Provedel. Giudizio?

«Innanzitutto una considerazione legata ai portieri italiani sui quali pochi grandi club hanno avuto il coraggio di puntare.

La Lazio lo ha fatto con Provedel, che non solo si è dimostrato un portiere adatto, ma ora sta acquisendo un valore aggiunto giocando in Champions, come Meret, che si è imposto a Napoli».

E poi c’è Vicario che si sta affermando in Premier...

«Vicario ha migliorato il modo di stare in campo, diventando sempre più decisivo per la squadra e questo lo ha portato al Tottenham, dove hanno messo in panchina Lloris, permettendo al ragazzo italiano di dimostrare il suo livello, senza dare per scontato nulla.

È una visione diversa a livello di grande club, dove va sempre ricordato che contano e pesano sempre più i gol che prendi delle parate che fai». —

