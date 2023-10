Quanto manca Udogie all’Udinese

UDINE. Quella sgasata a Wembley dopo un quarto d’ora non può essere passata inosservata a chi, per due anni, l’aveva visto cavalcare la fascia sinistra allo stadio Friuli e sugli altri campi della A di bianconero vestito. Destiny Udogie, all’esordio con la maglia azzurra, ha fatto capire perché può diventare uno dei grandi interpreti del ruolo in Europa e perché manca terribilmente all’Udinese.

Sicuramente più a proprio agio su un grande palcoscenico grazie all’avvio di stagione sprint con il suo Tottenham, dove aiuta a proteggere l’area di rigore davanti al portiere friulano Guglielmo Vicario, Udogie ha fatto capire proprio nell’azione del gol azzurro la propria forza, una delle armi degli Spurs londinesi che si trovano al primo posto della Premier.

E ci è voluto anche questo primato per convincere il ct Luciano Spalletti a lanciarlo fin dal primo minuto in un big-match, anche se l’esordio il veronese di Nogara, nato da genitori nigeriani il 28 novembre del 2002 – sì, ha ancora vent’anni –, l’avrebbe meritato già quando vestiva la maglia dell’Udinese.

È incredibile che Roberto Mancini, uno che da commissario tecnico ha sparato in “prima squadra” gente come i brasiliani naturalizzati Joao Pedro e Luis Felipe, non gli abbia concesso neppure un minuto nella Nazionale maggiore, forse condizionato dal fatto che neppure nella U21 retta da Paolo Nicolato il nostro Destiny non fosse un titolarissimo.

Questione di atteggiamento, dirà qualcuno. No, non ci riferiamo alla marachella automobilistica, quando nel cuore della notte udinese, alla guida della sua macchina, spazzò sedie e tavolini di un bar in centro città. No.

In ballo c’è piuttosto quella sorta di apatia, di distacco che a volte sembra pervaderlo. Un difetto che si toglierà con gli anni e, piuttosto velocemente, visto che in Premier si viaggia al doppio.

Di sicuro resterà un’espressione del calcio azzurro.

Per applicazione tattica, per malizia. E vederlo cantare il Canto degli italiani rappresenta già una vittoria per quella che può essere definita tranquillamente integrazione calcistica, magari mal digerita dai soliti “paladini della razza”, quelli che il Comune di Nogara ha voluto censurare denunciando i commenti si stampo razzista arrivati sul proprio sito dopo le congratulazioni a Destiny.

Non si tratta di una considerazione romantica. Pensate proprio all’Udinese e a chi ha preso il suo posto sullo scacchiere di Sottil. Manca proprio un po’ di italianità da quelle parti, dove abbiamo visto soprattutto Hassane Kamara, franco-ivoriano arrivato dal Watford in cambio di 19 milioni di euro, su per giù (bonus esclusi), quello che il Tottenham ha versato per Udogie.

Considerando che Kamara ha 29 anni suonati e che non ci sembra un fenomeno – in caso di errore ci si può autoflagellare come i pellegrini di Falluja – non è stato un grande affare.

Si spera di vedere qualcosa di più da Jordan Zemura, inglese dello Zimbawe che pare più intraprendente di Kamara, seppur tatticamente acerbo.

Perché qui non basta correre. Lo sanno anche i club di Sua Maestà, altrimenti non avrebbero puntato su Udogie.