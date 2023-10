Di Michele: «Questo Lecce corre e crea tantissimo, all’Udinese serviranno coraggio e molta attenzione»

«Questo Lecce corre e crea tantissimo senza concedere punti di riferimento, e per batterlo servirà l’Udinese più coraggiosa e attenta della stagione».

È l’ultimo rilievo, l’ultimo invito rivolto ai bianconeri, a tradire le attenzioni che David Di Michele riserva alle vicissitudini della Zebretta, pur seguendola da lontano.

Stavolta poi, che la sfida all’orizzonte è con un’altra sua ex, il sorprendente Lecce, ecco che la chiacchierata porta dritti a un’analisi comparata in vista dell’appuntamento di lunedì sera al Friuli.

Di Michele, il Lecce si presenterà ai Rizzi da nono in classifica e con 7 punti di vantaggio sui friulani…

«È una posizione invidiabile per una provinciale che si pensava potesse avere delle difficoltà. Invece D’Aversa ha sorpreso tutti facendo fare un ulteriore step alla squadra dello scorso anno».

Quali sono i punti di forza dei giallorossi?

«Dall’impianto di gioco all’autostima di giocatori che raccolgono per quanto seminano, supportati dall'entusiasmo della tifoseria.

D’Aversa può contare su giocatori che corrono tantissimo, come Rafia e Ramadani in mediana, altri che non danno punti di riferimento in avanti come Banda e Almquist, e una rivelazione in attacco come Krstovic.

È un Lecce che sa attaccare gli spazi e sa come allargare le linee difensive avversarie, mentre dietro è concreta».

È contro questa rivelazione che l’Udinese deve cercare la sua prima vittoria. Come potrà ottenerla?

«Faccio una premessa sull’importanza di partite come questa che viste da fuori sono una cosa, e da dentro un’altra.

Prima di scendere in campo si sa cosa si deve fare, ma poi la partita bisogna viverla e svolgerla. Detto questo, giocando in casa l’Udinese deve rischiare l’uno contro uno aggredendo molto alto perché il Lecce va in difficoltà se pressato spalle alla porta.

Al tempo stesso però bisogna avere grande attenzione per non farsi puntare in campo aperto perché sono temibili in ripartenza».

Da ex attaccante, che idea si è fatto sul problema del gol in casa bianconera?

«La partenza di Beto ha reso tutto più difficile, perché al momento Lucca è un’incognita e pure un’operazione coraggiosa perché non ha avuto continuità lo scorso anno in Olanda. Adesso non è ancora concreto, come quelli che servirebbero ora all’Udinese».

È un problema che riguarda anche Thauvin, impiegato da seconda punta.

«Analizzando il suo raggio d’azione, credo che in questo ruolo fatichi essenzialmente perché dopo aver saltato il primo uomo non salta il secondo, ma soprattutto non ha le linee di passaggio e di verticalizzazione.

Giocando da attaccante esterno, invece, avrebbe un campo visivo migliore avendo nelle sue corde lo spazio e il tempo da prendere.

Il problema si può tuttavia ricondurre alla velocità di pensiero che una seconda punta deve avere, e che lui invece non ha».

Di Michele, col Lecce sarà una partita delicata anche per Sottil…

«E mi dispiace perché Andrea sta facendo bene, anzi, per certe cose l’Udinese è ancora più organizzata dall’anno scorso, solo che manca qualcosa, e lo sa anche la società.

Inoltre io vedo una squadra viva che vuole cercare il trend positivo». —

