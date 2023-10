Gaspardo (Apu): «Il derby con Cividale è una partita speciale, dovremo imporre subito il nostro gioco»

UDINE. Degli otto derby giocati nella scorsa stagione, ce ne sono un paio risolti da Raphael Gaspardo. Uomo della provvidenza al Carnera in regular season, con una prestazione da 16 punti e 9 rimbalzi in un’Apu incerottata ma vincente, letteralmente devastante in gara tre di play-off a Cividale con 29 punti a referto e una sequenza micidiale di triple nel terzo quarto.

“Gas” si esalta nel derby, quindi andrà tenuto particolarmente d’occhio, anche perché quest’anno è partito col piede giusto, sfornando due “ventelli” nelle gare casalinghe con Piacenza e Chiusi.

Gaspardo, lei è uno dei pochi friulani rimasti a giocare questa sfida. Cosa prova a giocarla?

«Sono carico, è una partita che conta molto, visto la sana rivalità che c’è fra le due squadre. Vale soltanto due punti come tutte le altre, ma in realtà ha un significato speciale, ed è bello così.

Però allargherei il gruppo ristretto anche a Mirza Alibegovic, che è un friulano acquisito, visto che la famiglia vive a Moruzzo».

Nella passata stagione lei ha disputato le sue migliori partite proprio contro Cividale. È solo un caso oppure c’è qualche altra ragione, magari tattica?

«Era il primo anno che si giocava il derby contro di loro, sicuramente c’erano delle motivazioni extra. Però se devo dirla tutta, credo sia stato un caso, niente altro».

Che tipo di partita si aspetta per domenica?

«La loro anima è rimasta la stessa, quindi prevedo un match combattuto. La Gesteco ci terrà a fare bene, non molleranno sino in fondo come al solito. Prevedo una battaglia».

I due roster sono stati molto rinnovati, tatticamente cosa cambia?

«Loro hanno guadagnato in centimetri sotto canestro, noi dobbiamo essere aggressivi nell’approccio, imporre il nostro gioco e la nostra fisicità da subito. Specialmente in difesa».

Classico giochino delle sfide importanti: se potesse, chi toglierebbe agli avversari?

«Difficile dire un nome, ma se proprio devo indicarne uno allora scelgo Redivo».

A maggio nei derby play-off ci furono scaramucce, battibecchi e dispetti vari fra alcuni giocatori. Tutto dimenticato?

«Ogni stagione fa storia a sé, è vero che l’anno scorso ci furono delle scaramucce, ma credo che stavolta la cosa non si ripeterà. Noi entreremo in campo per fare la nostra onesta partita, loro faranno altrettanto».

Il contorno sarà ancora spettacolare. Quanto conta per voi giocare in un Carnera stracolmo?

«È una cosa importante. Mi ricordo i derby casalinghi dell’anno scorso, davanti a un pubblico magnifico. Anche nelle prime due partite giocate al Carnera c’è stata una spinta notevole, noi giocatori ci carichiamo di fronte ai nostri tifosi».

A maggio gara-5 fu risolta da un canestro di Monaldi. Domenica a chi tocca?

«Non conta chi segna i canestri decisivi, basta che sia uno dei nostri. L’importante è vincere».