Micalich (Gesteco): «Apu favorita, ma noi raramente ne perdiamo due di fila. Prevedo battaglia»

CIVIDALE. «C’è una squadra favorita, che è Udine, ma noi possiamo esplodere da un momento all’altro. E poi raramente abbiamo perso due gare di fila».

È questa l’istantanea del presidente della Gesteco Cividale Davide Micalich a due giorni dal derby in trasferta con l’Apu.

Micalich, l’esperienza dei tanti derby giocati l’anno scorso le suggerisce che quello di domenica sarà...

«Un derby bellissimo e combattutissimo davanti a una splendida cornice di pubblico e con toni meno alterati rispetto a maggio».

L’Apu ha cambiato otto decimi del roster. Eppure sembra avere già una identità più marcata rispetto alla squadra di un anno fa.

«Confesso che ho visto poco all’opera Udine, ma l’impressione è che siano sulla strada giusta. Sono favoriti, ma noi faremo di tutto per essere alla loro altezza. E ricordo che difficilmente perdiamo due gare di fila».

Anche Cividale ha cambiato molto.

«Dopo quatto gare, considerato il calendario, siamo dove volevamo essere. Pillastrini sta lavorando per far crescere i giovani e sono convinto che non siamo ancora consci di tutte le nostre possibilità. Potremmo esplodere da un momento all’altro».

Ci spiega la scelta di non prendere il secondo straniero?

«È stata tecnica, non economica. Credo sia la prima volta che il presidente vuole il secondo americano e il coach dice di no. Se poi ci sarà la necessità di giocarci il secondo jolly lo faremo».

Il Pilla dopo Piacenza si è arrabbiato perché sostiene che dovete sfruttare di più le alternative a Redivo.

«È il suo mantra, non vuole che i giocatori si nascondano dietro il talento del loro compagno più forte. Questa è la nostra sfida. Del resto vi ricordo che lo scorso anno abbiamo vinto al PalaDozza senza Clarke e con Pepper che fece 0 su 10 al tiro».

In Supercoppa a settembre avete perso di 25, ma eravate senza Berti.

«Sta rincorrendo la forma migliore. Con lui copriamo meglio l’area e ci permette di alternare Miani e Dell’Agnello».

Se potesse togliere un giocatore all’Apu chi sceglierebbe?

«Monaldi. In campionato ci fece 30 punti e nella bella dei play-off ha segnato il canestro decisivo in gara-5».

Concorda con chi dice che in questo campionato si può vincere o perdere contro chiunque?

«Sì. E come ha dimostrato Trieste a Cento, anche se sei avanti di 20 non puoi stare tranquillo visti i ritmi altissimi a cui si gioca».

Il livellamento di questa A2 è verso l’alto o il basso?

«Verso l’alto. Da quando ci sono i due gironi è il torneo più competitivo di sempre».

Micalich, il Carnera è esaurito da due giorni.

«Ed è la cosa più bella. Si sono create due realtà con i palazzetti sempre pieni, con squadre ambiziose e i settori giovanili in crescita. Come dissi lo scorso anno ne ha tratto beneficio tutto il basket friulano».