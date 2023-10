Udinese, aumenta il ritmo in mediana

UDINE. Un attacco poco incisivo? D’accordo. Degli esterni incapaci di offrire un rendimento elevato. Vero.

Ma l’Udinese dovrebbe sfruttare un’altra arma per tornare a fare rivedere i lampi di calcio di un anno fa: deve alzare il numero dei colpi – direbbe il buon Giampiero Galeazzi parlando dell’amato canottaggio – a centrocampo.

E può farlo perché a livello numerico, in rosa ha davvero tanti interpreti. Nove. Tra registi, mezzali e potenziali trequartisti che potrebbero nel corso della partita “fiutare” l’occasione propizia e mettersi a ridosso delle punte.

In definitiva questa è stata una delle caratteristiche dell’Udinese che fu, quella che dopo otto giornate dello scorso campionato, era in terza posizione.

Niente a che vedere con gli stenti di questa classifica che, con il Lecce e il nono turno all’orizzonte, mette i bianconeri su uno scomodo quartultimo gradino con appena 5 punti in tasca, frutto di altrettanti pareggi.

D’accordo le sconfitte sono soltanto tre, maturate contro Juventus, Fiorentina e Napoli, ma il fatto che la vittoria non sia ancora arrivata non depone a favore di una squadra che deve trovare delle soluzioni alternative per cercare dei punti preziosi per risalire la china.

Lo scorso anno proprio il “furore” del centrocampo, capace di alzare il ritmo della partita, di dettare un pressing alto piuttosto reddittizio.

E in definitiva in mediana non c’erano tante differenze rispetto alla rosa attuale. Che adesso è decisamente più profonda. Allora c’erano il mancino Jean Victor Makengo e un Mato Jajalo già usurato da una lunga carriera. Walace, Sandi Lovric, Lazar Samardzic e il “Tucu” Pereyra, invece, erano già al servizio di Sottil.

Che adesso ha in canna altre soluzioni là in mezzo. C’è l’argentino Martin Payero, c’è il basco Oier Zarraga, il portoghese Domingos Quina, il giovane Etienne Camara, regista, il giovanissimo Pafundi che potrebbe essere un attaccante aggiunto nell’ultima mezz’ora.

Finora c’era l’alibi della forma, in definitiva Walace (646 minuti), Samardzic (540) e Lovric (523) hanno giocato decisamente più di tutti, considerando che qualcuno è arrivato in volata, al termine del mercato, ora anche questo aspetto dovrebbe essere stato eliminato.

Si vedrà un’Udinese diversa, la squadra che alzerà il ritmo, pronta a cambiare tutte e due le mezzali dopo la prima ora di gioco? Alla partita con il Lecce la sentenza.

Una sentenza da 3 punti per poi affrontare senza cadere nella disperazione Monza, Milan e Atalanta prima di un’altra sosta di campionato, l’ultima dell’anno solare per fare spazio all’attività delle squadre nazionali. —

