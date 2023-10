Giornata e orario pessimi, la prevendita non decolla: siamo sotto quota 15 mila

Guarda un po’: fatica a decollare la vendita dei biglietti per Udinese-Lecce, complice, senz’alcun dubbio, l’infelice finestra scelta per lo svolgimento di un match chiave per le sorti dei bianconeri nel prosieguo del loro campionato.

Lunedì, ore 18.30: sinora è fredda, come il clima di questi giorni, la risposta del pubblico all’appuntamento che andrà in scena tra le mura dello stadio Friuli.

Ad oggi, allora, sfiora a fatica le 15mila unità il numero di supporter attesi per la partita, posticipo della nona giornata di Serie A. Alta, stando ai dati forniti dal portale di riferimento Ticketone, la disponibilità di tagliandi nei Distinti così come in Curva Sud.

Risponde meglio, invece la Tribuna: qui, posti in quantità soltanto per Tribuna centrale nord e Tribuna Laterale sud.

A influire positivamente sull’affluenza prevista per lunedì sera il dato, certezza costante, legato alla Curva Nord, esaurita fin dai giorni di campagna abbonamenti estiva. Restano dunque aperti i botteghini, resta attiva, per gli Under 18, la vantaggiosa offerta che consente l’acquisto di biglietti a soli 5€ per tutti i settori dell’impianto dei Rizzi.

Le altre tariffe: Curva Sud 15€ (intero); Tribune laterali nord/sud 20€ (intero), 15€ (ridotto); Distinti 25€ (intero), 20€ (ridotto); Tribune centrali nord/sud 35€ (intero); 30€ (ridotto).

Le vendite sono attive online, su Ticketone.it, nelle rivendite autorizzate e presso i botteghini esterni allo stadio Friuli, aperti oggi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, domani dalle 9 alle 13 e lunedì dalle 9 alle 18.30.