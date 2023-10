Udine-Cividale, gara da ricordare: l’Apu vince il derby della Littorina

UDINE. Diciannove triple. Così è difficile resistere. E infatti l’Apu vince il derby della Littorina 90-80 con un bombardamento, no lasciamo perdere va visto il periodo, una performance balistica che ha fatto la differenza. Vince Udine perché ha più talento, ma ora dovrà dimostrare di poterlo fare anche quando il tiro non entrerà, e difende forte, ma il derby non ridimensiona Cividale, anzi. Ai punti la banda del “Pilla” perde perché ha meno alternative.

Si parte con quel “Ciao Nino” striscione del settore D che riassume perfettamente l’omaggio del popolo del basket a un grande campione che non c’è più. Il clima al decimo derby della Littorina è il solito: pienone, decibel altissimi, gialloblibianconero che si fondono con sullo sfondo l’aquila del Friuli. Niente sfottò: bellissimo. Come intensissimo l’inizio del match: Rota si trova appresso Caroti, Redivo Alibegovic, Dell’Agnello, unico beccato dal pubblico, fa ammattire Gaspardo segnandogli 6 punti (facili facili) in faccia. Coach Pillastrini però ha un problema: Caroti. Il play tascabile spara 4 triple nei primi 20 minuti, saranno 6 alla fine per l’uomo derby. Vertemati hapiù cambi, più talento. Esempio: mette in campo il giovane Arletti. Esordio in un derby: quasi palla rubata, schiaccione, stoppatona a Furin a fine quarto, con l’Apu avanti 24-15, e poi tripla alla ripresa.

Guida Udine, la Littorina riparte dalla stazione di Moimacco verso Udine, ma la Gesteco è piazzata con due piedi sul treno con un gran baby Furin da sotto: 6 punti. Qualcuno in tribuna stampa sbircia sul pc Trieste-Fortitudo e ha ragione perchè “Artiglio” Caja, zitto zitto, con la sua Fortitudo, su cui all’inizio scommettevano in pochi, sta azzannando il girone rosso.

Ma torniamo sulla Littorina. Tecnico a Pillastrini per un mancato fallo su Miani: l’Apu scollina i 10 punti di vantaggio, nulla in un derby. Boato per una tripla di Rota della Brigata Rualis. Eppure il canestro del generoso capitano gialloblu vuole dire tanto: segna, vero, ma con sempre la mano in faccia del difensore. Insomma, la truppa di Vertemati non è la “banda del buco” di un anno fa: difende. Clark? Segna poco? Sì, ma è un americano-squadra. Infatti, Redivo piazza “solo” 6 punti nei primi due quarti anche se poi crescerà. Stazione di Remanzacco, metà strada per la Littorina: Old Wild West avanti 46-35.

La Gesteco insegue perché ha trovato pane per i suoi denti sul fronte intensità. E a parita di intensità, di solito, vince chi ha più talento.

Ma Cividale ha un carattere fuori dal comune, resiste, fa “morire” pure Udine con la palla in mano in una azione, Redivo si sveglia, cambia linerzia della partita perchè l’Apu perde fluidità in attacco e, soprattutto, lucidità in difesa: 43-48. La stazione di Udine è ancora lontana per l’Apu. Che però, quando pensi che abusi troppo del tiro da tre (un po’ è vero dai), pesca due triple di Ikangi e due di Monaldi che sale sul treno in corsa. La partita è m-e-r-a-v-i g-l-i-o-s-a.

Stazione (nuova) di San Gottardo: 64-56, tero quarto finito in parità: 21-21. Si va all’ultimo rettilineo prima della stazione. La vecchia Littorina sbuffa. Gaspardo non è quello dle derby di marzo, ma c’è Alibegovic in palla, Clark pure al festival delle triple. Devono vedere in settimana i video di Steph Curry al Carnera. Miani, da veterano del progetto-Micalich, sta aggrappato al treno, ma con la 17° tripla della partita alla stazione di Udine annunciano l’arrivo della Littorina con la livrea bianconera: 76-71: a 7’ dalla fine. “Cividale olè”, cantano i tifosi. “Dell’Agnello…” rispondono quellio del Sttore D, unica eccezione al fair-play. Ma da papà Sandro, il toscano ha preso il carattere: sussulto, Cividale ancora a meno 8. E la partita è lunghissima: 6' dalla fine: 76-68. Vertemati non si fida, chiama time-out. Da Ros da sotto e Ikansi in contropiede fanno fermare il treno in stazione.

Regalateci altre sfide così ragazzi. Avete onorato alla grande il vecchio leone Nino Cescutti.