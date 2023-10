Mezzala sinistra, più Payero che Lovric Kamara non al meglio

UDINE. Ancora un allenamento a disposizione per decidere, per sciogliere le ultime riserve, per portare gli ultimi ritocchi, ma a dirla tutta non possiamo immaginare che Andrea Sottil abbia aspettato l’ultimo dei 16 giorni di sosta intercorsi tra il pareggio di Empoli e la sfida ormai alle porte col Lecce, per decidere formazione e strategia con cui ottenere la prima vittoria che gli salverebbe anche il posto.

Anzi, l’idea che il tecnico abbia già tutto pianificato in testa, sostituzioni a gara in corso inclusi, è quella che deve fare capolino. Via libera, quindi, alle scelte da rivelare e spiegare, soffermandoci anche sui dubbi chiamati ballottaggi, potenziali snodi cruciali che potrebbero anche far cambiare di direzione all’orientamento del tecnico.

FRECCIA A DESTRA

Il più che probabile ritorno del Tucu Pereyra sulla fascia destra è stata la grande novità tecnico tattica apportata nella sosta, una mossa ponderata e provata nel corso dell’amichevole di sabato scorso a Fiume col Rijeka. È un ruolo che Pereyra conosce fin troppo bene e quello sul quale l’Udinese ha eretto parte delle sei vittorie consecutive dello scorso inizio stagione, garantendo l’effetto sorpresa con tanto di coniglio uscito dal cilindro.

Ecco, in questo caso la bacchetta magica non ci sarà, ma dovrà esserci tutto quel know how di cui dispone il quasi 33enne argentino.

Sottil sa perfettamente che rinunciando in partenza alla propulsione di Festy Ebosele perderà qualcosa in termini di accelerazione, ma il Tucu dovrà garantirgli altro, ovvero il gioco, la capacità di dialogare con la mezzala, magari liberando Samardzic per il tiro, magari accentrandosi per cercare superiorità numerica, triangoli, fraseggi e conclusioni da quinto che all’intraprendente Ebosele adesso sono preclusi da tanta foga e poco acume tattico.

CERTEZZE

Sono e dovranno essere date prima di tutto fagli sguardi, perché quando domani Sottil sarà “occhi negli occhi” con i suoi ragazzi, dovrà incrociare carica e determinazione. Difficile non credere che Marco Silvestri, Nehuen Perez, Jaka Bijol, Lazar Samardzic, Walace, Florian Thauvin e Lorenzo Lucca non ricambieranno quello sguardo così atteso, dopo tutte le partite che hanno giocato finora, avendo avuto la fiducia del loro allenatore.

E aggiungiamoci pure quelli di Adam Masina che sarà parte del gruppo, dopo i problemi alla pianta del piede. Giocherà? No, ma potrebbe entrare in corso d’opera in quella difesa che riavrà Christian Kabasele, al momento favorito sul Thomas Kristensen.

BALLOTTAGGI

Sono essenzialmente due. Il primo riguarda Hassane Kamara, che ha saltato il test di Fiume e che qualche lavoro individuale lo ha fatto nell’arco delle due settimane. Sarà lui ancora a completare la mediana come esterno di sinistra? Sembra proprio di sì, e c’è da augurarsi che stia bene.

Il secondo dubbio è forse il più delicato perché riguarda una delle arterie più importanti, il ruolo della mezzala sinistra. Il dubbio è tra un Sandi Lovric che in nazionale ha giocato appena 15’, con un ritmo partita scemato nelle gambe dall’espulsione rimediata col Genoa il 1 ottobre, e Martin Payero, già scelto all’avvio nella partita contro la Fiorentina, la più bella e intraprendente giocata dai friulani. L’argentino si mangiò il gol del vantaggio allora, ma ha già dimostrato di saperci fare.