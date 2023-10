L’ottimismo di Sottil: «Sarà un’Udinese arrembante»

UDINE. È una botta di ottimismo quella che l’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil cerca di dare all’antivigilia della gara con il Lecce, classifica alla mano snodo cruciale per la stagione dei bianconeri.

«Abbiamo lavorato bene durante la sosta, certo, non tutto è andato per il verso giusto, ma son convinto che domani vedremo un’Udinese arrembante», dice il tecnico piemontese.

SOSTA

Ci sono i pro e i contro quando si ferma il campionato. «I nazionali non li ho praticamente mai visti – spiega Sottil –; c’è chi ha giocato due gare come Bijol e chi non è sceso in campo nemmeno un minuto passando due settimane a fare poco e niente. Questo è un problema. Altri giocatori, invece, li abbiamo ricondizionati».

Saranno molti gli aspetti che Sottil dovrà tenere in considerazione al momento di fare la formazione: «Mai come in questa occasione sono tanti i fattori da tenere in considerazione», conferma.

TESTA E PAURA

Il tecnico racconta anche di aver lavorato molto sull’aspetto mentale. «Mi sono confrontato con i giocatori anche a livello individuale, c’è bisogno di ritrovare serenità e autostima. Ho visto gli allenamenti che piacciono a me, quelli con il piglio giusto».

L’ultima gara casalinga con il Genoa aveva messo in evidenza una squadra contratta, impaurita come hanno dimostrato gli errori dei passaggi più elementari. «Se vai in campo con un macigno sulla testa – spiega Sottil ricordando anche il suo passato da calciatore – sbagli anche le cose più semplici.

Ho lavorato molto su questo sfruttando i miei metodi e le mie conoscenze. Poi è chiaro che ogni giocatore è diverso dall’altro: c’è chi vuole la palla a prescindere e chi no».

MODULO

Gli viene fatto notare che il 3-5-2 viene esaltato se gli esterni funzionano e siccome quelli attuali hanno stentato si potrebbe anche cambiare magari giocando con due trequartisti dietro la prima punta: «Il nostro problema è mentale non tattico – la sua replica –. E comunque i confronti tra gli esterni dello scorso anno e quelli di quest’anno non hanno senso, non li ho mai fatti e mai li farò.

Di fatto spesso una delle due mezzali va a giocare all’altezza di Thauvin, Pereyra lo faceva l’anno scorso quando partiva da esterno».

TROPPA SEVERITÁ

Detto questo, Sottil ridimensiona la delicatezza del momento. «Ho letto giudizi catastrofici sulla gara di Empoli che non condivido. Preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno. Credo di essere sempre molto obiettivo prima di tutto con me stesso perché così so di fare il mio bene. Detto questo sono il primo a dire dobbiamo invertire la rotta, cominciare a vincere qualche partita per risalire la classifica».

GINO POZZO

Ha fatto notizia il suo arrivo a Udine per trascorrere qualche giorno vicino alla squadra: «Ha parlato al gruppo ma anche ai singoli giocatori, a conferma che questa proprietà è sempre vicina alla squadra. Io quando giocavo e vedevo il mio presidente al campo, ricevevo sensazioni forti.

Momenti come questo l’Udinese ne ha vissuti tanti, alcuni anche quando ero calciatore io e si superano solo compattandosi».

avversario e tifosi

Il Lecce ha costruito la sua classifica soprattutto in casa, ma anche in trasferta ha giocato buone gare: «In A non esistono partite facili. Dovremo correre tanto e bene. Mi aspetto uno stadio pieno e l’aiuto dei tifosi. Sono convinto che sarà un’Udinese arrembante.

Ai ragazzi ho detto: state sereni e lasciate che le critiche me le prenda tutte io. Non perché sono superman, ma perché fa parte del mio mestiere».