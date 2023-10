Udine-Cividale, il giorno del derby

UDINE. C’è un velo di tristezza ad offuscare la vigilia della grande festa della pallacanestro friulana. Nino Cescutti, figura storica della palla a spicchi di casa nostra, ci ha lasciato in modo tragico e inaspettato e, durante il minuto di silenzio, sugli spalti scorrerà qualche lacrima. Sappiamo bene che “The show must go on”, e che appena si alzerà la palla a due la malinconia lascerà il posto all’adrenalina: il modo migliore per ricordare Cescutti sarebbe disputare una partita divertente e spettacolare.

LA DECIMA

Nel giro di poco più di un anno si è passati da derby inedito a storia infinita. Quella di oggi è la decima volta che Udine e Cividale si affrontano in una competizione ufficiale. Il bilancio dei precedenti dice 6-3 in favore dell’Apu, ma se restiamo nell’ambito del campionato è un 4-3 in cui a pesare è sempre quell’incredibile canestro inventato da Monaldi al tramonto di gara cinque play-off. Non si può più parlare di Davide contro Golia, bensì di un match aperto a ogni risultato, come ogni derby che si rispetti.

I TEMI

Nella scorsa stagione Udine-Cividale metteva di fronte le giocate individuali contro la forza del gruppo e la fisicità contro l’intensità. Di acqua ne è passata sotto i ponti, dato che ora l’Apu, con Vertemati al timone, punta più su un gioco corale e molto meno sulle individualità, mentre le Eagles sembrano soffrire il problema opposto e faticano a trovare alternative al fuoriclasse Redivo. Anche nel pitturato sono cambiate le cose.

Udine punta più sulla tecnica che sui muscoli col Delia, Da Ros e Gaspardo, contro centri molto fisici c’è qualche sofferenza. Cividale non ha più il solo Furin come centro di ruolo, in termini di centimetri il gap si è ridotto. Per aprire la cassaforte e assicurarsi il bottino dei due punti servono quindi chiavi nuove. In questo caso, molto si gioca sulle percentuali al tiro da fuori.

L’Old Wild West è la migliore del girone Rosso da oltre l’arco con il 41%, ma se le triple s’inceppano fa fatica. Dal canto suo la Gesteco, come abbiamo già sottolineato, ha bisogno di aggiungere frecce al suo arco quando Redivo (50% da due e 46% da tre) viene braccato dagli avversari.