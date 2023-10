Sottil sa di essere ancora legato soprattutto ai risultati

Continua a lamentarsi l’Udinese per gli orari delle partite che la vedono impegnata nei turni casalinghi, poco gradito il lunch match che sbilancia gli orari classici del pranzo friulano, accolto perfino con maggior dispetto l’appuntamento delle 18.30 del lunedì che spezza il tempo serale delle piacevoli divagazioni organizzate un po’ dovunque nei nostri territori.

L’Udinese ha notificato la sua garbata protesta, a ciò indotta anche dalla risposta tiepida dei tifosi per la sfida con il Lecce, pur percepita come delicata e importante.

Dicono le malelingue dei velenosi social che, anziché lamentarsi degli orari, sarebbe più efficace a riempire lo stadio con una squadra capace di esprimere un gioco accattivante, fatto di grande intensità e di gioiosa espressione delle proprie qualità, che si continua a ritenere notevoli e comunque meritevoli di rendimento meno deludente.

Andrea Sottil, dopo i colloqui con Gino Pozzo accorso a Udine per verificare di persona lo stato delle cose, è sembrato rinfrancato e ha ribadito quanto più volte espresso anche in passato, cioè la piena soddisfazione per il modo in cui i giocatori assecondano il suo lavoro, faticando e progredendo di continuo sul piano della condizione fisica e della compattezza di gruppo.

Geloso custode delle metodiche di preparazione per quanto riguarda l’assetto tattico e i movimenti coordinati alla ricerca di continuità e superiorità numerica, non consente riprese televisive dei momenti cruciali, onde non fornire agli avversari alcuna possibilità di scoprire eventuali sorprese o novità di schieramento.

Tipica situazione in cui tutti coloro che sono chiamati a raccontare l’Udinese sono costretti a buttar giù le proprie opinioni, il più delle volte agganciandosi alle proprie convinzioni personali, non essendo possibile capire appieno le intenzioni di Sottil.

Che naturalmente ha tutte le ragioni per sentirsi rassicurato dalla fiducia autorevolmente espressa dalla società, ma sa bene di essere ancora legato soprattutto ai risultati. Che debbono arrivare in ogni modo, nessuno chiede prestazioni scintillanti, si sente parlare sempre più spesso di partite sporche, da vincere come si può.

Tutto naturalmente più facile da dire con la chiacchiere che da fare in pratica, secondo gli espressi desideri di Sottil, che ha definito i suoi gente che ama i fatti e non le chiacchiere.

L’Udinese sa bene di dover affrontare una squadra sbarazzina, la più giovane dell’intera serie A e capace di mettere in mostra bel gioco e ottime individualità, cosa direi naturale per chi lavora con l’ausilio di Pantaleo Corvino, geniale conoscitore di calcio. Ma i friulani sanno di non poter più sbagliare.