Troppi errori e gioco a tratti, in casa primo stop della Cda

Primo stop stagionale per la Cda Volley Talmassons Fvg, sconfitta in casa al quinto set da una determinatissima Bartoccini-Fortinfissi Perugia nella terza giornata di A2 femminile.

Le friulane hanno giocato in maniera discontinua, alternando momenti di grande intensità e giocate pregevoli a periodi di black-out che hanno portato errori sia in ricezione sia in fase di muro-difesa.

La partita è stata comunque godibile e il quarto set, da solo, è valso il prezzo del biglietto, con rocamboleschi cambi di fronte e un grande agonismo da entrambe le parti.

Molto buona la prestazione di Hardeman che ha saputo trascinare la squadra (19 i punti per lei, miglior realizzatrice della Cda) mentre l’opposta Kavalenka non sembra ancora essere entrata appieno nei meccanismi di gioco nonostante un paio di ottimi ace e un totale di 13 punti.

Venendo alla cronaca, contro le perugine coach Barbieri ha confermato il solito starting six con Eze in regia, Kavalenka opposta, Hardeman e Populini in banda e Costantini ed Eckl al centro e con capitan Negretti libera.

L’avvio del match è stato tutto a favore delle ospiti che, dopo un iniziale testa a testa, hanno preso il largo agevolate dagli errori commessi dalle friulane, molto imprecise in ricezione.

Di segno opposto la seconda frazione con le ragazze in fucsia più aggressive al servizio e attente negli altri fondamentali: positivo l’ingresso della diciasettenne Nicole Piomboni per Populini.

Nel terzo set le ospiti sono state sempre in vantaggio e non hanno permesso alle friulane di recuperare mentre nel quarto le padrone di casa, in ritardo di quattro lunghezze (14-18) sono riuscite a pareggiare a quota 19 e a portarsi sul 23-21 assaporando la vittoria del set.

Le perugine però non hanno mollato riuscendo a riportarsi avanti e guadagnando anche due match point. A rimettere in gioco la Cda sono stati i punti di Hardeman, Populini e Kavalenka; il muro delle friulane ha portato l’incontro al tie-break che ha visto Eze e compagne sprecare un vantaggio di due lunghezze (7-5) e disunirsi nel finale lasciando alle ospiti la vittoria ma portando comunque a casa un punticino che, a metà della partita, non era così scontato.