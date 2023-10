Udinese, contro il Lecce servono tre punti per respirare

UDINE. Partire con ancora tre avversarie alle spalle non è un’occasione da poco. Tutt’altro. I primi risultati di questa nona giornata d’andata hanno dato una mano all’Udinese.

Se Salernitana e Cagliari non sono riuscite a strapparsi i tre punti è un vantaggio per i bianconeri che sperano anche di giovarsi della carica viola nel derby contro l’Empoli (la terza squadra alle spalle dell’Udinese), ma devono soprattutto pensare di strappare la vittoria al Lecce per poter staccare in modo deciso la zona retrocessione e agganciare così Genoa e Verona, per sistemarsi a un solo punto dal Torino.

Morale della favola, con un solo colpo riuscirebbe a portare in acque decisamente meno tranquille tre squadre, ridando fiato al proprio campionato, partito malissimo dal punto di vista dei risultati.

Lo scenario

Durante la sosta riservata all’attività delle nazionali sono stati analizzati tutti i numeri prodotti dalla “banda Sottil”.

Che non è la banda del buco in difesa, anche se quando sbanda lo fa in modo piuttosto evidente, come dimostrano le partite con Juventus e Napoli, ma è essenzialmente una banda di “fucilieri” senza mira, considerando che riesce a creare un buon numero di potenziali gol, il cosiddetti expected gol in gergo, una voce statistica che va oltre alle semplici conclusioni fuori bersaglio.

In quest’ottica l’Udinese si distingue nel “delta negativo” tra le reti fatte e quelle effettivamente sprecate. Ecco la svolta che i bianconeri devono dare all’interno del proprio campionato, indipendentemente dagli interpreti, dalle assenze, visto che, nonostante un’infermeria che solo adesso sta cominciando a svuotarsi (oggi si rivedono Padelli e Masina tra gli effettivi a disposizione), l’Udinese ha comunque prodotto un certo numero di giocate offensive.

Le scelte

Da parte sua Sottil ha la possibilità di incidere con alcune mosse. Parziali, visto che non riguarderanno il modulo di gioco che resta sempre un 3-52, o meglio un 3-5-1-1, considerando la presenza di Thauvin nel reparto d’attacco, a sostegno del centravanti Lucca.

Il sistema di gioco non si tocca, ma nell’amichevole giocata a Fiume contro il Rijeka il tecnico di Venaria Reale ha provato Pereyra sulla fascia destra.

Il “Tucu” interpreta il ruolo in modo diverso da Ebosele, spesso si accentra, altre chiede all’interno di centrocampo – che dalla sua parte dovrebbe essere Samardzic – di aiutarlo nelle chusure e ripartenze.

Il carisma e talento non si discutono, però, e con il connazionale Nehuen Perez potrebbe dar vita a una “catena di destra” interessante. Potrebbe essere la svolta all’argentina, soprattutto se dall’altra parte, da interno sinistro, agirà Payero e non Lovric.