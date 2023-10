Ciani: «Apu, talento e panchina lunga le chiavi del derby, ma Cividale è tosta»

A settembre è venuto al Carnera per vincere il Memorial Pajetta, a ottobre c’è tornato da primo della classe nel girone Verde. Stiamo parlando dell’udinese Franco Ciani, coach della Reale Mutua Torino, che ha approfittato della domenica di riposo dei suoi (vittoriosi a Roma sabato sera) per godersi il derby fra Udine e Cividale dai seggiolini del parterre. È l’uomo giusto per una rilettura del derby a mente fredda, oltre che per alcune impressioni sugli altri big match della quinta giornata di serie A2.

Ciani, che derby è stato?

«Ho visto una partita molto tirata. La sensazione dagli spalti è stata che Udine avesse sempre in mano il controllo del match, ma non sia riuscito a chiuderlo anzitempo. Merito di Cividale, squadra di carattere e con grandi motivazioni, che però non ha trovato la continuità per ribaltare l’inerzia».

Quali sono state le chiavi del successo Apu?

«Direi i tantissimi giocatori di talento che possono trovare la giocata o il tiro, ma anche l’apporto della panchina: ognuno dei subentrati ha fatto qualcosa di importante. Emblematico Ikangi con le due triple in pochi secondi quando la Gesteco è tornata a -4».

A Cividale, invece, che cos’è mancato?

«Le Eagles stanno facendo bene, sono in linea con la propria identità. Sarebbe facile dire che manca un americano, perché a volta l’estro di un giocatore in più potrebbe aiutare. Forse manca un po’ di profondità del roster in termini di mestiere e di qualità individuale».

L’Apu è la squadra che tira meglio da tre punti nel girone Rosso. Come spiega la scelta della Gesteco di concedergli tutte quelle triple?

«Andrebbe chiesto a Pillastrini. Avrà fatto una riflessione sull’altare di alcune priorità tecnico-tattiche. Una scelta pensata che non ha dato i risultati sperati. È un po’ il discorso che leggo su Trieste, se tiri 50 volte da tre e segni col 40% vinci, ma se fai peggio perdi. Ecco, forse Cividale ha sperato che l’Apu non fosse in serata felice al tiro da fuori, ma sto solo provando a immaginare, non è un giudizio».

Lei due anni fa a Trieste ha allenato Delia, Clark e Da Ros. Come li ha rivisti?

«Sono eccellenti persone e conoscono la pallacanestro. Hanno mentalità, professionalità ed esperienza. Delia deve adeguarsi al passo della A2, avendo sempre giocato in A1, ma nel contesto di Udine è già ben inserito da giocatore intelligente qual è. Aggiungerei alla lista Ikangi, l’ho avuto a Torino l’anno scorso e lo reputo un uomo di grande mentalità. Sono quattro giocatori di prima fascia».

Come rilegge il -19 di Trieste-Fortitudo?

«Dalla Effe mi aspetto tutto, perché è squadra ben allenata, con la scelta atipica di due lunghi Usa e talento diffuso. Lo dissi già al Pajetta, dopo averli affrontati in finale: è una squadra con un alto livello qualitativo. Lo scarto finale di Trieste a mio avviso è legato a contingenze, a volte bastano due o tre triple per cambiare i giudizi. Il modo di giocare di Trieste è esuberante e accattivante, ma a volte si scontra con il pragmatismo europeo».

Nel big match del girone Verde Cantù ha vinto a Trapani. Pensieri?

«Cantù in questo momento è più squadra. Trapani è completamente rinnovata, ha tempi diversi e non ha ancora perfetti equilibri. Il livello delle due contendenti è molto alto».

La sua Torino è ancora là, al vertice del girone Verde. Eppure dicevano che vi siete indeboliti…

«La mia squadra mi piace per lo spirito, sta dando continuità a quanto fatto l’anno scorso. Abbiamo perso qualcosa in talento, ma aggiunto solidità difensiva. Siamo diversi, ma simili nella sostanza, che l’obiettivo che ci eravamo prefissati».

La serie A2 si è livellata verso l’alto o verso il basso?

«Complessivamente si è innalzato il livello di tutti. Si ha la sensazione che nei due gironi ci sarà una spaccatura fra le prime 5-6 e le altre».