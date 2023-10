Delser capolista, i segreti: panchina lunga, due play e distribuzione dei punti

Se è vero che tre indizi fanno una prova, possiamo dire che questa Delser è pronta per una stagione di alto livello. Tre vittorie in apertura di campionato, di cui due in trasferta, con il miglior attacco e la seconda miglior percentuale al tiro da tre punti, quasi un viaggio parallelo a quello dei colleghi maschi dell’Apu.

Anche nelle Women Apu l’estate ha portato cambiamenti profondi, e con tre scelte studiate a tavolino si può ben dire che il mercato bianconero è promosso a pieni voti, dato che ora Udine è una squadra più completa ed equilibrata.

PROFONDITÁ DI PANCHINA

Uno dei difetti della Delser della scorsa stagione era l’utilizzo di sette sole giocatrici del roster, con le altre costrette ad accontentarsi delle briciole. Quest’anno sono in otto ad aver almeno 15’ d’impiego medio, con Penna a quota 10’ e in costante crescita. Coach Riga legge così il dato: «Quest’anno abbiamo più fisicità e la possibilità di ruotare di più nei ruoli 4 e 5, in più Gregori ha risolto i problemi alla schiena e ci permette di avere sei esterne. Lei è molto brava a colpire in transizione, la considero un nuovo acquisto».

ALTERNATIVE A RONCHI

Un anno punto dolente della stagione ’22/’23 era l’eccessiva dipendenza dall’estro di Sara Ronchi. Dal girone di ritorno in poi, quando le avversarie avevano iniziato a braccare con ferocia la numero 7 bianconera, erano iniziati i problemi. La scoperta di Shash, mortifera da tre punti, e il già citato ritorno in salute di Gregori hanno aggiunto un’alternativa importante. Ancora Massimo Riga a spiegare la metamorfosi dell’attacco: «C’è da segnalare una migliore gestione dei possessi di Ronchi. Sara gestisce meno possessi e fa anche meno punti, sta capendo che in serie A, dove le auguro di andare il prossimo anno, dovrà fare così. Abbiamo scelto di basare in questo modo il suo secondo anno di prestito da Geas. Inoltre ora c’è Shash, che non ha il fisico per giocare sotto canestro da 4, ma si apre sul pick & pop e segna da fuori».

DOPPIO REGISTA

Il terzo correttivo apportato in estate riguarda la cabina di regia, dove l’anno scorso Giorgia Bovenzi era fondamentale ma spesso poco lucida nei finali di gara per una “spremitura” di 35’ di media. Con l’arrivo di Matilde Bianchi, affidabilissima nel ruolo di secondo playmaker, Bovenzi può rifiatare un po’. «Giorgia ha accettato di giocare un po’ meno – rivela Riga – e Matilde è una ragazza di grande intelligenza. La paragonerei a Monaldi dell’Apu, che a volte entra a gara in corso e risulta decisivo».