Di Natale nello staff per l’operazione simpatia? Non sarà però il vice, è stato scelto Bacci

Ci sarà anche lui, Totò Di Natale – un mito per i colori e la storia dell’Udinese –, nello staff di Gabriele Cioffi, in quella che potrebbe essere definita un’operazione simpatia? È questa la domanda che sta facendo capolino tra i tifosi bianconeri da lunedì sera, quando l’intero stadio Friuli ha applaudito Di Natale, il primatista di presenze (385) e gol (191) con la maglia dell’Udinese, alzatosi in piedi all’annuncio della sua presenza in tribuna, visibilmente emozionato nel ricambiare il saluto.

Un momento che non è passato inosservato e che oltre a riaccendere antichi ricordi, ha portato a chiedersi anche il motivo per cui Di Natale fosse presente nella gara più delicata per Andrea Sottil.

È stato Gianpaolo Pozzo a invitarlo, ed è stato sempre il patron a chiedergli cosa ne pensasse dell’Udinese, durante e dopo la partita.

Da quanto si è saputo, Totò avrebbe espresso il suo dispiacere per la situazione, con quello che tutti chiamano ancora presidente poi nel ricordargli che «uno come lui servirebbe ancora», perfettamente consapevole di non poterne rivedere le gesta in campo.

E tanto è bastato per trasformare l’invito in un’ipotesi, in una suggestione che potrebbe anche concretizzarsi in un ruolo che di sicuro non sarà quello del vice allenatore lasciato vacante dall’esonero di Luca Cristaldi, il braccio destro di Sottil.

Lì l’Udinese su indicazione di Cioffi, si è è affidata al 48enne viareggino Cristiano Bacci, reduce dal ruolo di secondo al Paok Salonicco, con un passato da allenatore prima della Virtus Entella, dove al suo esordio affrontò proprio il Monza in Coppa Italia, e poi della Caratese e dell’Olhanense in Portogallo.

Con Bacci, la società ha integrato lo staff anche col nuovo match analyst Andrea Aliboni, che prenderà il posto di Salvatore Gentile, mentre non sarà Matteo Cioffi, il fratello del tecnico Gabriele, a sostituire il mental coach Eugenio Vassalle, tra gli esonerati assieme a Sottil. Una figura che manca ancora all’Udinese “bloccata” vista col Lecce.

Non è certo quello il ruolo per Totò, che a Spezia allenava gli attaccanti sotto la gestione di Pasquale Marino.

E se fosse questo l’orizzonte all’Udinese? Anni fa, con Oddo in panchina, arrivò il bomber dei Rangers Glasgow, Marco Negri, a lavorare sulle punte. Stavolta a disposizione ci sarebbe il “bomber dei bomber”. E Pozzo ci sta pensando, questo è certo.