L’Apu ha cambiato pelle: è suo il migliore attacco

UDINE. La nuova Apu va all’attacco. La squadra bianconera, seconda in classifica dopo cinque giornate alle spalle della capolista Fortitudo, vince e diverte con una formula di gioco completamente diversa da quella non solo dell’anno scorso, ma anche di due anni fa, quando ha dominato la regular season prima di sbattere il muso in finale play-off contro Verona.

PUNTI FATTI

Nella stagione 2021/2022, la seconda con Boniciolli in panchina, Udine vinse in lungo e in largo la stagione regolare grazie a una difesa impenetrabile: solo 66 punti subiti di media, la migliore del proprio girone, a fronte di 80.5 fatti, meno di quelli di Cantù (83.7) e Torino (81.1). Fare canestro a quella squadra non era semplice, anche per la presenza di un uomo d’area come Brandon Walters.

L’Apu guidata da Vertemati, invece, per ora predilige fare qualche punto in più piuttosto che subirne qualcuno in meno. L’attacco è il migliore del girone Rosso, grazie a 82.4 punti realizzati in media, ed è reduce dai 90 punti messi a segno nel derby con la ben nota raffica di triple. I dati difensivi, invece, pongono l’Old Wild West al sesto posto con 75.6 punti subiti a partite, ben distante dai 66.4 incassati dalla Fortitudo prima della classe.

ASSIST & TRIPLE

Sono due i punti forti del team bianconero nella fase offensiva. Innanzitutto la costruzione dei tiri, che porta a un eccellente circolazione di palla per conclusioni con i piedi per terra. La conferma arriva dai dati degli assist, che per Udine sono 17.6 a partita (contro Cividale addirittura 23), a un passo dai 18.4 della solita Fortitudo.

Detto questo, è interessante notare lo sbilanciamento fra gioco interno e gioco esterno: l’Apu è una squadra che tira pochissimo da vicino a canestro (31.6 tentativi a gara, solo Orzinuovi è sotto con 30), e si affida moltissimo al tiro da tre punti, con 32.2 conclusioni a partita. In testa a questa graduatoria c’è Trieste, che si può dire abusi delle triple, dato che i suoi 37 tiri da fuori sono a bassa percentuale (30%), mentre l’Apu viaggia con un ottimo 40% e capitalizza molto questa sorta di dipendenza dal tiro dalla lunga distanza.

TIRATORI

A esaltare l’Apu perimetrale di quest’anno ci sono due singoli che si piazzano nella top five dei giocatori più precisi al tiro da tre. Sono capitan Diego Monaldi, terzo con il 55.9%, e Lorenzo Caroti, quinto con il 50%. Il primo? È l’ex Lorenzo Penna, mano bollente con il 66.7% e giustiziere Apu alla terza giornata. Chi di tripla ferisce, qualche volta di tripla ferisce.