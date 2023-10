Udinese, ecco Cioffi contro Monza e diffidenza

UDINE. L’annuncio ufficiale è arrivato mercoledì mattina, scontato dopo le anticipazioni di martedì, ma puntuale: Gabriele Cioffi prende il posto di Andrea Sottil per l’operazione salvezza dell’Udinese.

E la sua partenza sarà doppiamente in salita: oltre un calendario, che prevede la trasferta di San Siro contro il Milan e la gara casalinga con l’Atalanta dopo l’esordio di domenica a Monza, il tecnico toscano dovrà spazzare la diffidenza di una parte del popolo bianconero che mal digerì il suo addio nel maggio del 2022 per firmare con il Verona, dopo un brillante finale di campionato con l’Udinese.

Si tratta di un argomento delicato che in parte abbiamo toccato già nelle scorse ore, quando abbiamo ricordato quella “rottura”, dicendo che il club bianconero e il tecnico toscano non si lasciarono bene, ma ricordando che nel mondo del calcio le divisioni tra protagonisti cambiano come il vento.

Ora tira di nuovo a favore: l’Udinese e Cioffi si sono già chiariti, altrimenti non si sarebbe arrivati a un nuovo contratto valido per la missione salvezza di questa stagione con un’opzione per il prossimo campionato.

Tutte cose che saranno ricordate nella sala stampa dello stadio Friuli, dove è in programma la presentazione del tecnico che sfrutterà l’appuntamento e le domande per chiarire anche questo aspetto, legato al passato.

Non si tratta di un particolare di poco conto per la tifoseria, o almeno per una parte, visto che nella tribuna social l’argomento ha preso il sopravvento in modo direttamente proporzionale con la consistenza delle voci di un ritorno di Cioffi a Udine. Ingrato. Traditore. Irriconoscente. Meglio fermarsi qui.

Il tecnico è stato descritto così perché i tifosi hanno la memoria lunga e hanno immagazzinato tutto il disappunto che allora l’Udinese espresse nei confronti di Cioffi per non aver accettato il rinnovo e aver firmato con i “nemici” dell’Hellas Verona, club con il quale c’è una rivalità accesa, che a volte ha davvero superato i limiti del sano campanile.

Allora Cioffi non volle mettersi più alla prova con l’Udinese, cominciando dall’inizio in Friuli una stagione da capo-allenatore, considerando che nel 2021-’22 prese il posto in corsa di Luca Gotti, di cui era il vice. Preferì il contratto biennale offerto dai veronesi che, tuttavia, lo cacciarono dopo appena 9 giornate dello scorso campionato.

Punto a capo per non perdere di vista la “missione salvezza”? Non proprio. Cioffi dovrà superare anche la diffidenza di una Curva che lo aspetterà al varco. L’hanno fatto capire gli stessi ultras ieri sera, quando – tra fumogeni e cori – hanno appeso uno striscione poco amichevole dedicato al tecnico sul sottopasso dalla parte del palasport Carnera, a pochi metri dal “loro” ingresso allo stadio. «La Nord non dimentica !!!».