Gesteco, sconfitta di rimbalzo

CIVIDALE. La Gesteco perde in casa con Nardò 79-75, perde per dettagli contro una squadra tosta. Ma a conti fatti perde perché quello sotto canestro comincia a essere un difetto strutturale da non sottovalutare. E non solo perché i pugliesi prendono 9 rimbalzi in più. «Sarà durissima», ci aveva detto il presidente Micalich poco prima del match. E aveva ragione.

Pillastrini parte con Rota play, Berti e Dell’Agnello ali, il baby Marangon e naturalmente bomber Redivo, numero 3 come Russ Smith pericolo pubblico numero uno, quello col titolo Ncaa in tasca, ma che è acciaccato. Sono solidi i pugliesi con Stewart e l’usato sicuro Iannuzzi sotto.

La Gesteco parte bene con Marangon, uno a cui il talento non manca, che prova a scrollarsi di dosso la timidezza e Rota.

Il problema per i Pillastrini boys è che sotto canestro fanno sempre tanta fatica. Iannuzzi, ad esempio, troppo facilmente trova la via del canestro e, come nel derby, i ducali collassano da sotto lasciando praterie ai tiratori avversari.

La fortuna del coach emiliano è che, se non ha ancora molto dai cambi e dai volti nuovi del mercato, può contare su un Dell’Agnello sempre più leader con quel gancetto che farà anche rabbrividire gli esteti del gioco, ma è maledettamente efficace. Fine primo quarto: 28-22 per gli ospiti.

E il duello più atteso? Quello tra i pistoleri col numero 3? Nikolic randella Redivo a piacimento, Smith ha una facilità di crearsi un tiro quasi imbarazzante, fortuna per la Gesteco che ha polveri bagnate.

Ma la differenza è là sotto, Nardò, che difende pure bene, gira il coltello nella piaga con Iannuzzi e Stewart: 25-35 al 13’. Berti, Miani, Furin messi là a presidiare il ponte in attesa dei rinforzi, magari un lungo straniero.

Eppure a metà partita col 36-41 è tutto aperto perché Nardò non approfitta di quasi il doppio dei rimbalzi presi (12-20). E i “Pilla boys”, caldo l’asse Dell’Agnello-Miani, spinti dalla solita curva frizzante, si sa, non mollano mai. E se il gap là sotto si riduce…

Il popolo gialloblù spera. Vincere è troppo importante dopo due stop, questi sono i punti da fare per non finire nelle sabbie mobili.

Si riparte: i pugliesi giocano di fioretto, perdono man mano che passano i minuti il filo della partita, Smith non vede un pallone, è davanti alla nostra postazione, avulso dal gioco per tre-quattro-cinque azioni: non sta bene.

Cividale, invece, gioca di spada e l’equilibrio è servito. Fila via ora sul suo terreno preferito: l’asse pubblico-velocità-entusiasmo. Tanto che baby Marangon si inventa uno svitamento dall’angolo che forse lo sbloccherà.

Eccolo il primo sorpasso della partita: 47-46 a 5’ dalla fine del terzo quarto, che si conclude però sul 53-58 con per la Ueb segnali di risveglio preoccupanti di Smith e pure l’infortunio alla caviglia a Furin, uno dei tre a presidio del ponte.

Eccolo Rota, l’anima della squadra: tripla. Pandemonio per un dubbissimo quinto fallo fischiato a Miani, un altro del ponte, fuori per 5 falli. È durissima. Ma Redivo in tuffo piazza un 2+1, Berti, unico superstite là sotto, la parità e Mastellari la tripla del 66-63 a 6’ dalla fine.

Che carattere i Pilla-boys. Non scherzano gli ospiti di coach Di Carlo, che si gioca molti minuti cruciali senza il faro Smith con 4 falli e porta a casa la vittoria con i rimbalzi di Iannuzzi (Mvp del match) e due triple dell’altro (bravo) Usa Stewart.

Finisce 79-80 con Rota che sbaglia la tripla del sorpasso e poi, graziato da Smith, perde la palla prima di provarne un’altra. Date un rinforzo a quei tre sul ponte. È un peccato perdere così.