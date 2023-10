Pereyra trequartista è la tentazione della nuova Udinese

UDINE. Nell’arco della sua presentazione di giovedì, Gabriele Cioffi ha in parte evaso la domanda relativa alle priorità d’intervento, ai “primi soccorsi” da portare all’Udinese in difficoltà.

Tuttavia, affermando l’intenzione di voler entrare nella testa dei giocatori, per sbloccarne il potenziale a loro disposizione, il neo tecnico bianconero ha fatto capire che la psicologia fungerà solo da interruttore.

Per riaccendere la luce sul campo, invece, servirà una nuova interpretazione del 3-5-2 fin dalla trasferta di domani a Monza, dove è lecito attendersi qualcosa di diverso da quell’abito “ingessato” portato con ben poca disinvoltura nelle ultime uscite.

Sbloccare per liberare quindi, per aprire circuiti chiusi, intasati, per favorire il gioco, spogliandolo di rigidi bendaggi, che sia anche la paura di osare e di sbagliare.

Ecco dove ha agito Cioffi nei suoi primi tre giorni di lavoro, inclusa l’immersione tattica di ieri in cui il tecnico ha abbozzato le variazioni proclamate, tenendo tutti sulla corda. Seguendo la premessa, domenica potremmo vedere almeno tre variazioni importanti.

La prima riguarda l’interpretazione degli esterni, da tenere un po’ più alti con l’intenzione di tenere alta la linea mediana, obbligando il Monza a montare la guardia, togliendole gangli importanti nel suo possesso palla in mediana. In fondo, la prima Udinese di Cioffi cominciò a volare con Nahuel Molina e Destiny Udogie, “liberati” dai compiti difensivi che chiedeva loro Luca Gotti.

Ottenere lo steso risultato con Festy Ebosele a destra e Hassane Kamara a sinistra, i due esterni in predicato di cominciare dall’avvio domenica, sarebbe già un grande risultato.

La seconda variazione è un’interpretazione dell’interpretazione, se così possiamo definirla, e riguarda in particolar modo Roberto Pereyra e Lazar Samardzic.

È indubbio che Cioffi chiederà loro una prova sontuosa, di tecnica e tattica individuale sartoriale per cucire il gioco, per accorciare le distanze tra i reparti, specie tra la prima punta e le retrovie, che fin qui sono sembrate a tratti troppo lunghe.

Più nello specifico; se davvero il Tucu Pereyra agirà da trequartista, alle spalle di Lorenzo Lucca, allora sarà lui a cercare i triangoli e gli inserimenti con la prima punta, ma da una posizione più vicina a Lucca rispetto a quella da cui partiva Florian Thauvin.

Ecco la possibile novità in arrivo, col francese in panchina, pronto anche come rincalzo di qualità a gara in corso. È solo un’ipotesi, ma al momento va perseguita. Così come va perseguita la traccia di un Samardzic sì mezz’ala, ma altrettanto libero di accentrarsi e svariare alla ricerca del dialogo con Pereyra e Lucca.

Non meravigliamoci, quindi, se a Monza vedremo stralci di 3-4-2-1, con Pereyra e Samardzic pronti a diventare trequartisti di movimento, più che di posizione. Il tutto, con Walace e Payero pronti a compattare la linea a due in mediana, a dare copertura.

Tra i due, Walace è particolarmente atteso da Cioffi che lo ha già investito di responsabilità («Tornerà quello di prima già da Monza»). Payero, invece, è in vantaggio su un Lovric appena rientrato da un acciacco muscolare, e comunque a corto di minutaggio, visto che non gioca i 90’ dal 1 ottobre.

In difesa, poi, Perez spostato a sinistra per assorbire le invenzioni di Colpani, è più di un’ipotesi.