Cioffi, ecco chi devi fare sbocciare

UDINE. «Sono state vendute pedine importanti, ma qui è un’ovvietà perché l’Udinese pesca talenti come lo erano Becao e tanti altri, tutti sconosciuti quando sono stati presi. Ora ne abbiamo tanti di Becao e di Beto, che sono belli grossi e tecnici, e che devono lavorare tanto».

Gabriele Cioffi, com’era logico che fosse, ha fatto il perfetto allenatore aziendalista nella sua prima conferenza stampa da nuovo allenatore dell’Udinese seguendo l’input dato a inizio conferenza stampa dal dg Franco Collavino che ha parlato di «risultati che non sono in linea con il reale valore di questa rosa».

Vero, sei punti sono troppo pochi, ma la domanda che in tanti continuano a farsi è: in questo gruppo ci sono davvero i nuovi Becao, Beto, Molina e Udogie? Per quello che si è visto sotto la gestione di Sottil no, ma come tutti sanno, le dinamiche di un gruppo e di uno spogliatoio dall’esterno non sono mai tutte chiare.

I NUOVI

Sulla fascia sinistra Kamara e Zemura sembrano essere lontani anni luce dai livelli di Udogie. Il calcio d’estate aveva un po’ nascosto le carte. Kamara sembrava un giocatore più a suo agio lungo la linea laterale, a Zemura, come Udogie, piace anche cercare l’inserimento per vie interne. Finora ha giocato più il primo perché offre qualche garanzia in più a livello difensivo.

A Lucca, in attesa di scoprire quanto vale Davis, va data fiducia. È lui la più grande scommessa di Gino Pozzo. C’è poi Ebosele. I mezzi fisici sono enormi, ma non bastano. A calcio non si gioca da soli (l’auto lancio di 60 metri con il Lecce non ha senso) e lo si fa anche senza palla lanciandosi nello spazio per dettare il passaggio. Sottil non è riuscito a sgrezzarlo, ora ci proverà Cioffi.

PEREZ

L’argentino merita un capitolo a parte. Ha “solo” 23 anni ma questa ormai per lui è la terza stagione in bianconero. Nei precedenti campionati, con la presenza di Becao, aveva giocato come braccetto di sinistra venendo penalizzato, non essendo mancino, soprattutto in fase di costruzione.

Con la cessione del brasiliano e il ritorno sul centro-destra ci si aspettava un salto di qualità da lui che non c’è stato. I due gol che sono costati i mancati successi con Salernitana e Lecce lo hanno visto protagonista in negativo. Gino Pozzo ha fatto un investimento non da poco per lui, ma per ora il gioco non è valso la candela. Riuscirà Cioffi a fargli tirare fuori il meglio di sé?

I SENATORI

Se si esclude Bijol, un po’ tutti hanno visto calare drasticamente il loro rendimento. Silvestri ha perso sicurezza (forse perché vede che davanti a lui le cose sono cambiate), Walace è l’ombra del giocatore dominante ammirato sia con Cioffi che con Sottil. Idem Lovric che però il neo tecnico non ha mai allenato.

Carta d’identità alla mano un senatore lo è anche Thauvin che, specialmente contro il Lecce, sul piano dell’atteggiamento, era stato uno dei più convincenti. Success è l’ombra del giocatore che ha sempre segnato poco, ma almeno forniva assist e faceva le veci di Deulofeu. C’è poi da capire cosa vuole fare da grande Samardzic. Il suo è solo un problema tattico (bisogna fargli toccare più palloni‘) o la testa è al mercato?

Cioffi non ha la bacchetta magica, servirà un po’ di tempo, il guaio è che il campionato non aspetta. A meno che, non abbia ragione chi pensa male e sostiene che la squadra aveva da tempo “mollato” il vecchio allenatore.