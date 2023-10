Udinese: Nicola, Tudor e Gotti, esordio con vittoria. Cioffi, pari per colpa di Ibra nel recupero

UDINE. Tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte. È questo il bilancio dell’Udinese dal 2015 a oggi in occasione del cambio di guida tecnica in corsa. Dall’era post-Guidolin solo tre allenatori sono riusciti a cominciare e finire la stagione sportiva: è successo a Stramaccioni (’14-’15), Gotti (’20-’21) e Sottil nello scorso campionato.

Il primo cambio degli ultimi otto anni fu quello di Colantuono con De Canio. Il tecnico lucano esordì con un pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo (1-1 con gol di Zapata e Politano).

Nel torneo 2016-2017 Gigi Delneri arrivò a sostituire Beppe Iachini dopo sette gare. Gli capitò di esordire a Torino contro la Juve spaventata prima dal gol di Jankto e poi riabilitata dalla doppietta di Dybala.

Perse all’esordio anche Oddo chiamato a sostituire lo stesso Delneri. Per lui ko casalingo con il Napoli: decise un gol di Jorginho dopo che Scuffet aveva parato il rigore all’italo-brasiliano.

Non esaltante l’esordio del Tudor1 (3-3 a Benevento). Il battesimo più convincente fu quello di Davide Nicola arrivato a Udine al posto di Velazquez: la sua prima Udinese superò al Friuli la Roma grazie a un gol di Rodrigo De Paul.

Era il 24 novembre 2018; il 17 marzo del 2019 il tecnico piemontese sarebbe stato sostituito da Tudor che cominciò la sua seconda avventura friulana battendo il Genoa per 2-0 con i gol di Okaka e Mandragora.

Partì con il piede giusto anche Luca Gotti: la sua doveva essere una sostituzione ad interim al posto di Tudor, ma anche per quel 3-1 in rimonta a Marassi con il Genoa (Pandev, De Paul, Sema e Lasagna) rimase sulla panchina dell’Udinese per due anni, dal 3 novembre 2019 al 7 dicembre 2021.

Gli fu fatale la sconfitta di Empoli. Gli subentrò il suo vice che proprio lui aveva consigliato all’Udinese, ovvero Gabriele Cioffi che alla prima andò vicinissimo al successo sul Milan: segnò subito Beto, Ibra pareggiò quando stavano correndo i titoli di coda. Domenica Cioffi, il sostituto di Sottil, riparte da Monza.