Apu… Cento motivi per vincere

UDINE. Apu Old Wild West a caccia di conferme oggi a Cento. Archiviati con un bottino pieno i due turni casalinghi consecutivi, i bianconeri affrontano la prima di due trasferte in otto giorni (complice il rinvio al 15 novembre del turno infrasettimanale con la Fortitudo) contro una pretendente a un posto play-off.

CONTINUITÁ

Per tenere il passo della capolista Fortitudo, che oggi ha un impegno soft contro Orzinuovi, servono due punti e un rendimento in linea con le ultime prestazioni. A conti fatti, Udine in questo primo mese di campionato ha steccato soltanto un tempo, il secondo, sul campo della Tezenis Verona. La partita di oggi può essere considerata un esame di maturità, dato che si giocherà su un campo caldo contro un’avversaria in crisi di risultati.

QUI APU

Il portavoce bianconero alla vigilia del match è Lorenzo Caroti, Mvp del derby friulano di domenica scorsa. «Cento sta facendo paradossalmente un po’ più di fatica contro le squadre di media classifica rispetto a quelle al vertice. È un’ottima squadra e hanno giocatori che si possono accendere da un momento all’altro. Archie, Mussini e Sabin sono ottimi giocatori e l’allenatore ha costruito un sistema ben rodato. Sarà tosta per noi, perché hanno un fattore campo importante». Udine si presenta al completo a Cento: c’è anche Vedovato, recuperato dopo il forte raffreddore che l’ha costretto a saltare l’allenamento di venerdì.

GLI AVVERSARI

Sono due gli ex Apu nelle fila dei padroni di casa. Oltre a Federico Mussini c’è anche Mattia Palumbo. Un’attenzione particolare la meritano i due stranieri: Dominique Archie è un’ala grande che abbina fisicità e talento e ha grande esperienza del basket italiano, Ty Sabin è un tiratore sopraffino e nel 2021/22 fu capocannoniere di A2 nelle fila di San Severo. Nel complesso la compagine emiliana sembra indebolita rispetto a un anno fa, visto che sono partiti gli uomini chiave Giovanni Tomassini e Derrick Marks, ma a dare continuità c’è il tecnico Matteo Mecacci, che figurava nella lista del casting Apu prima di stringere l’accordo con Vertemati. Sella Cento-Apu Old Wild West si disputa alle 18, con diretta streaming su LnpPass per i possessori di abbonamento al servizio. Aggiornamenti a ogni quarto sui social network ufficiali Apu Udine.