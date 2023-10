Super Ikangi trascina l’Old Wild West alla vittoria contro Cento

Una prova di forza, su un campo difficile, con i tifosi a un metro dal campo e contro una squadra forte come Cento.

L’Old Wild West vince ancora, blinda il secondo posto in classifica e, dopo aver saltato il turno infrasettimanale con la Fortidudo che giocherà tra un paio di settimane, può preparare al meglio il derbissimo a Trieste di domenica sera, dove troverà un’avversaria in piena crisi e quindi, pericolosissima.

È una vittoria di squadra quella dell’Apu, con un terzo quarto maiuscolo e con, ci permettiamo, un Iris Ikangi da clonare.

Perchè è ovunque, ci manca anche che sostituisca il team manager Gavazza per i tesseramenti. È già l’idolo dei tifosi, i tanti anche a Cento dietro il vessillo del Settore D .

Inizio: 5-0 Udine, 10-0 Cento, 8-0 Udine, si va di parzialoni a Cento, dove il pubblico di casa ce l’hai a un metro stile Marangoni.

Gli emiliani sono forti, equilibrati, hanno nel cecchino Sabin e in Archie due giocatori super, c’è l’ex Mussini caldissimo, l’altro ex Palumbo entra con la faccia cattiva; Mecacci è coach di valore e la sfida con Vertemati è una sfida nella sfida. Insomma, per passare a Cento l’Old Wild West sa in partenza di dover fare una partita quasi perfetta, andando oltre i decibel del tifo biancorosso.

Fine primo quarto 22-22, Da Ros e Ikangi attivi, Udine non perfetta, in difesa e in attacco, con troppe palle perse, ma tanti rimbalzi in più dei rivali.

Già Mussini, entra e prova a spaccare la partita (non una grande idea farlo andar via un anno fa). C’è un’azione emblematica della difficoltà udinese: Cento prende quattro rimbalzi di fila in attacco e alla fine segna.

Delia fa un po’ fatica, Gaspardo pure, non sono intimidatori d’area e i rivali lo sanno, eppure, in un quarto difficile, l’Apu va all’intervallo lungo avanti 44-42, risalendo dal meno 7 con un bel finale del solito Caroti (alla fine 16 punti per lui) e un Ikangi a livello molto alto, pure a rimbalzo (6) e al solito in difesa su Sabin.

Non è perfetta Udine, ripetiamo, sei le palle perse, ma 10 rimbazi offensivi e un 8 su 16 da tre ottimo (16 su 28 alla fine). Insomma, finchè entra il tiro da fuori.

Ikangi? La storica firma del basket Giorgio Viberti da Torino al momento dell’ingaggio di Ikangi proprio dalla città della Mole in estate ci aveva detto: «Occhio, il ragazzo è bravo». E aveva ragione. È ovunque.

Pronti via e il buon Iris piazza 5 punti i fila sfruttando il miss-match con Sabin, Monaldi da tre e Gaspardo, bravissimo, in entrata confezionano il +10: 54-44 che dibenta +13 (60-47) con un canestrone dall’angolo di “Gas” e uno di Arletti.

Coacch Vertemati alterna anche la zona, in generale è la difesa che convince e anche Delia fa il suo. I ragazzi del West vanno al mini riposo prima del quarto quarto avanti di 17 punti 69-53. Dopo un grande terzo quarto vinto di 14 punti.

C’è un precedente però, quello di Trieste qui sconfitta un paio di settimane fa dopo aver dilapidato un vantaggio anche superiore.

Vertemati lo sa e alza le antenne perchè gli emiliani buttano tutto l’agonismo possibile. Sabin fa un po’ paura con un paio di triple, ma Vertemati gli piazza il solito Iris per raffreddarlo e Clark torna in versione “Houdini”, spunta al momento gusto e ruba una palla, fa un canestrino, si procura due tiri liberi o chiude virtualmente la partita con la tripla del +18 (81-63) a 6’ dalla fine.

Finisce 80-93. Quest’Apu è bella come un fiore. Naturalmente un Iris. Avanti così: questa è già l’Apu di Vertemati.