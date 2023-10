Alla Gesteco è allarme rosso

CIVIDALE. La sconfitta casalinga con Nardò è uno schiaffo in pieno volto che fa male per la Gesteco. Doveva essere la gara per allontanare la zona pericolo, invece ora i gialloblù sono più che mai invischiati nelle sabbie mobili del fondo classifica. Il terzo stop di fila fa suonare l’allarme, proprio in un’altra settimana densa d’impegni.

MERCATO SOTTOTONO

Le operazioni compiute a giugno, con rapidità e decisione, erano state salutate con cori d’elogio da gran parte degli addetti ai lavori. A Cividale sono arrivati giovani promettenti e giocatori esperti della categoria per consentire a Pillastrini di cucire un altro abito su misura al team. Dopo solo sei giornate, invece, dobbiamo prendere atto che i nuovi arrivi non stanno incidendo, e la Gesteco sembra si sia indebolita dal mercato.

A questa squadra mancano i punti di Pepper e l’energia garantita da Mouaha e Battistini. I cinque acquisti estivi non garantiscono né l’apporto di punti, né l’intensità necessaria, e quel che è peggio è che non si vedono i miglioramenti invocati a settembre e inizio ottobre dal coach, che sabato in sala stampa ha espresso un certo malumore, affermando che «in tutta sincerità i miglioramenti sono troppo lenti» e che «manca la fame, la voglia di emergere».

QUANTI PROBLEMI

Lucio Redivo continua a sfornare prestazioni da oltre venti punti a partita, ma in questo momento alle Eagles mancano alternative in fase offensiva: questa squadra è Redivo-dipendente. Forse è arrivato il momento di tornare sul mercato (lo ha fatto intendere lo stesso Micalich) e spendere uno dei visti per gli americani che la Gesteco ha scelto di conservare in tasca, un po’ come accaduto nella passata stagione.

Una mossa da non sbagliare, perché l’assenza di un altro terminale offensivo non è l’unico problema sul piatto.

Cividale soffre le pene dell’inferno a rimbalzo, anche contro Nardò i rimbalzi offensivi concessi agli avversari sono stati una dei motivi della sconfitta. Inserire un lungo Usa con punti e rimbalzi potrebbe essere una soluzione, ma attenzione agli equilibri dello spogliatoio, perché un nuovo arrivo comporterebbe la riduzione del minutaggio per qualcun altro.

È già ora ci sono giocatori, specie fra i nuovi, che passano molti minuti in panchina e pochi in campo. Forse a causa della “mancanza di fame” sottolineata da Pillastrini, che continua a spremere Redivo e Rota per oltre 35 minuti.

Non è così che doveva andare, è “Pilla” nella sua onesta disamina post Nardò l’ha detto pubblicamente: «questa doveva essere una squadra lunga e con rotazioni».

Il tecnico romagnolo si aspetta dai nuovi una risposta veloce, e si espone dicendo che se non la otterrà allora significa che le scelte estive sono state sbagliate.

Mercoledì la Gesteco va a Forlì, su un campo apparentemente proibitivo.

Si diceva così anche un anno fa, ma i gialloblù tirarono fuori gli artigli e furono fra i pochi a vincere all’Unieuro Arena. Chissà che non accada anche stavolta.