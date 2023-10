L'Apu si gode il momento

UDINE. È un momento magico per l’Apu Old Wild West, capace di inanellare la terza vittoria consecutiva espugnando Cento e di restare in scia alla Fortitudo a pari punti con Forlì. I bianconeri hanno tutta la settimana per preparare il derby di domenica a Trieste, dato che il match infrasettimanale contro la capolista bolognese è stato rinviato al 15 novembre a causa della gara di Coppa Italia fra Udinese e Cagliari.

Non è una novità, da quando Udine è tornata in A2 la Questura vieta le partite di calcio e basket in contemporanea nell’area sportiva dei Rizzi per motivi di ordine pubblico.

ATTACCO SUPER

Monaldi e compagni hanno vinto in Emilia con un punteggio quasi in fotocopia a quello del derby con Cividale. È la terza volta su sei che Udine tocca o super quota 90 punti in una singola partita, e le cifre dell’attacco (84.2 punti di media a partita) confermano la nuova filosofia bianconera.

Si segna a raffica, in particolare da tre. Le 19 triple realizzate alla Gesteco sono state seguite dalle 16 di Cento, con la coppa Monaldi-Caroti (entrambi sopra il 50% da oltre l’arco finora) spalleggiata da uno strepitoso Ikangi, dal solito Alibegovic e da un ottimo Da Ros. Morale della favola, anche questa domenica oltre la metà del bottino finale (48 punti su 93) è arrivato grazie alle triple.

SVOLTA IN DIFESA

Nel primo tempo l’Apu ha avuto i suoi problemi soprattutto in fase difensiva, dato che Mussini e compagni attaccavano con continuità ed efficacia il ferro. La mancanza di un intimidatore d’area si fa sentire, se proprio dobbiamo trovare un difetto alla squadra allestita dal duo Vertemati-Gracis. al 15’, sul 36-29, è arrivata la svolta: l’Old Wild West ha alzato l’aggressività difensiva e per i successivi 15’ ha concesso la miseria di 17 punti agli avversari.

È soprattutto la difesa a zona applicata per alcuni minuti nel terzo periodo ad essere risultata indigesta ai centesi, costretti a girare al largo dall’area colorata e a prendersi tiri da fuori a bassa percentuale. A conti fatti, subire un’ottantina di punti a partita al momento non rappresenta un problema per un’Apu che ne sforna una novantina.

Domenica a Trieste è presumibile che si tiri molto da fuori, vista la strategia di gioco del coach americano dei giuliani. Viste le percentuali del momento, a Vertemati può star bene così.